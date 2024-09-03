Портит ли дрожжевой хлеб фигуру? Тренер Мандзяк дал окончательный ответ
Многие, желающие похудеть, уверены, что дрожжевой хлеб не способствует потере веса. Действительно ли это так?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Можно ли дрожжевой хлеб при похудении?
"В хлебе много калорий: крахмал, сахар, белок и даже немного жира. Но боялись люди не калорий, а именно дрожжей. Но никто не объяснял, как дрожжевой хлеб портит талию", - написал тренер.
По его словам, дрожжи saccharomyces cerevisiae боятся высоких температур и уже при температуре 50 градусов погибают.
"Еще ни один хлеб на этой планете не спекся ниже этой температуры. То есть в хлебе нет никаких дрожжей, мы их использовали и уничтожили", - уточнил эксперт.
Он объяснил, что нет никакого значения ни для организма, ни для фигуры, дрожжевой хлеб или на заквасках.
Дрожжевой хлеб не портит фигуру.
"Это басня, которая растет и умножается людьми, как тесто из моего детства. Неосведомленными людьми", - отмечает эксперт.
Виктор советует для пользы фигуре употреблять цельнозерновой хлеб, потому что там больше клетчатки, которая делает сытную еду и снижает усвояемость калорий.
Напомним, что до этого тренер назвал самые полезные сладости.
Раньше мы писали, как Мандзяк рассказал, какие именно продукты нужно ограничить при похудении.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.