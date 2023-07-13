Чи правда, що робота на городі додає 10 років життя. Відповідь лікаря

Робота на городі чи в саду - це важка фізична праця. Однак є думка, що завдяки такому заняттю людина стає здоровішою.

Чи має право на життя така думка, розповів в TikTok лікар Юрій Габорець.

Яка користь від роботи на городі?

За словами медика, робота на присадибній ділянці знімає стрес і робить щасливим садівника.

"Коли він садить або доглядає дерева, бачить, як квітнуть і ростуть, він чекає плоди", - каже лікар.

Крім того фрукти та овочі зі свого городу значно корисніші для здоров’я, ніж промислово вирощені, з "хімією".

Які ще переваги городнього "фітнесу"

Перебування на сонці і свіжому повітрі приносить користь, та й фізичні навантаження - це завжди плюс для здоров’я.

Робота в городі нормалізує роботу серця. Звісно ж треба знати міру і не працювати "гектарами".

"Це і є плюс 10 років життя. Якщо не перепрацьовувати. Не працювати в саму спеку, не переоцінювати свої сили… Не захоплюватися хімією", - стверджує фахівець.

В чому плюси роботи в саду і на городі у старшому віці

У старшому віці це мотивує бути фізично активними, рухатися. Особливо, якщо є тварини, біля яких треба поратися.

Головне - не забувайте долучати інших членів родини до роботи. Нехай важку роботу роблять молодші.

"Якщо вибирати - сидіти перед телевізором, чи поратися на городі. То краще " останнє", - додав Габорець.