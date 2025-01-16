Чи повинен чоловік завжди робити перший крок та залицятися? Ось, від кого має йти ініциатива
Тема про те, хто повинен робити перший крок у стосунках, досі викликає багато суперечок. І хоча у сучасному світі гендерні ролі поступово змінюються, залишаються стереотипи, які диктують, що ініціативу в знайомствах і залицянні має проявляти саме чоловік. Але чи це дійсно так?
Чи має чоловік завжди робити перший крок та залицятися до жінки, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.
Розглянемо це питання з точки зору психології та здорових стосунків.
Стереотип чи очікування?
Традиційно вважається, що чоловік - "мисливець", а жінка - об’єкт його уваги. Це уявлення закладене в культурі, літературі, кіно.
"Проте в реальному житті багато сучасних жінок хочуть бути не "здобиччю", а рівноправним партнером. Сучасний підхід до стосунків базується на взаємності, а не на традиційних ролях", - підкреслює експерт.
Чому чоловікам часто "віддають" ініціативу?
Соціальні очікування. Суспільство продовжує підтримувати уявлення, що "справжній чоловік" має бути впевненим, рішучим і здатним зробити перший крок.
Страх відмови. Багато жінок уникають ініціативи, бо бояться здатися занадто нав’язливими.
Культурний тиск. Чоловікам з дитинства втовкмачують, що вони мають бути завойовниками, що може створювати додатковий стрес.
А що каже психологія?
"Рішення про те, хто робить перший крок, залежить від особистості кожного. У деяких людей є природна схильність до ініціативи, незалежно від статі", - пояснює коуч.
Він додав, що, крім того, важливо враховувати ще деякі фактори:
Впевненість у собі. Той, хто відчуває себе впевнено, частіше готовий проявити ініціативу.
Очікування партнера. Якщо жінка чекає першого кроку від чоловіка, це не завжди означає пасивність - можливо, вона цінує романтичну роль чоловіка у стосунках.
Взаємна симпатія. Коли люди дійсно зацікавлені одне в одному, "хто зробить перший крок" стає менш важливим.
Ініціатива жінки: плюси та мінуси
Жінки, які беруть ініціативу, іноді стикаються з нерозумінням або критикою, але це не повинно їх зупиняти.
"Проявляючи інтерес першою, вона демонструє сміливість і впевненість. Для багатьох чоловіків це стає приємним сюрпризом і навіть полегшує їм задачу", - додає експерт.
Головне - бути щирими. Неважливо, хто перший зробить крок, важливо, щоб це було щиро. Маніпуляції, ігри та надмірні очікування не допоможуть створити міцні стосунки.
"Якщо вам хтось подобається - скажіть про це. Замість того, щоб чекати, краще проявити інтерес і побачити, як людина реагує. Чоловік не зобов'язаний завжди робити перший крок. Це питання не "правильного" чи "неправильного" вибору, а того, як людина відчуває себе комфортно", - пояснює Віталій Курсік.
Головне у стосунках, за словами коуча, взаємність, повага і готовність до відкритого спілкування. Тож не бійтеся проявляти ініціативу, незалежно від того, чоловік ви чи жінка.
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