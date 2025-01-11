"Всі жінки хочуть тільки грошей!" Чому чоловіки часто звинувачують жінок у меркантильності

Фразу про те, що жінкам потрібні тільки гроші, можна почути чи не від кожного другого чоловіка, особливо якщо його досвід стосунків був невдалим. Але чи завжди жінки дійсно керуються матеріальними інтересами, чи це лише віддзеркалення інших проблем?

Лайф коуч та сексолог Віталій Курсік пояснив для РБК-Україна (проєкт Styler), чому чоловіки часто звинувачують жінок у меркантильності.

1. Страх не відповідати очікуванням

Для багатьох чоловіків забезпечення родини - це традиційна роль, яку вони сприймають як обов’язок.

"Якщо вони відчувають, що не дотягують до цієї "планки", то можуть захищатися, звинувачуючи жінку в надмірних вимогах. Це не про меркантильність, а про внутрішню невпевненість", - вважає експерт.

2. Соціальні стереотипи

Образ "жінки-золотокопачки" - це кліше, яке активно підживлюють медіа та кіно. Чоловікам простіше списати невдачу в стосунках на "жадібність" жінки, ніж задуматися, чи були вони цікавими партнерами.

3. Власний негативний досвід

Якщо чоловік одного разу потрапив у стосунки, де жінка дійсно ставила матеріальні запити на перший план, це може залишити травму.

"Іноді такі ситуації перетворюються на шаблон мислення: "Якщо це сталося зі мною, то всі жінки такі", - додає коуч.

4. Проєкція власних цінностей

Ті, хто самі зациклені на матеріальному, можуть бачити це й в інших. Чоловік, який мріє про статус, престиж чи дорогі речі, може вважати, що й жінка прагне того ж. Це лише відображення його власних установок.

5. Нерозуміння жіночих потреб

Жінки цінують стабільність не через жадібність, а тому, що це створює відчуття безпеки. Коли чоловік сприймає це бажання як меркантильність, він просто ігнорує базову потребу партнерки почуватися захищеною.

6. Маніпуляція як захист

Деякі чоловіки використовують звинувачення в меркантильності, щоб уникнути відповідальності у стосунках. Це їхній спосіб виправдати небажання вкладатися емоційно, фінансово чи духовно.

7. Культурний контекст

У суспільстві, де роль чоловіка вимірюється його доходами, жінка може автоматично асоціюватися з "потребами". Це не про конкретну людину, а про систему цінностей, що існує в культурі.

Як реагувати на такі звинувачення

За слова експерта, якщо тема "меркантильності" постає у ваших стосунках, важливо відверто поговорити.

"Що саме турбує партнера? Чи це про реальні потреби, чи про страхи, що йдуть з минулого? Пам’ятайте: стосунки - це про взаємність. Іноді звинувачення - це лише верхівка айсберга, під яким ховається невпевненість чи нерозуміння. Замість осуду спробуйте розібратися разом", - радить Віталій Курсік.