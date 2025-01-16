Должен ли мужчина всегда делать первый шаг и ухаживать? Вот, от кого должна исходить инициатива

Тема о том, кто должен делать первый шаг в отношениях, до сих пор вызывает много споров. И хотя в современном мире гендерные роли постепенно меняются, остаются стереотипы, которые диктуют, что инициативу в знакомствах и ухаживаниях должен проявлять именно мужчина. Но действительно ли это так?

Должен ли мужчина всегда делать первый шаг и ухаживать за женщиной, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Рассмотрим этот вопрос с точки зрения психологии и здоровых отношений.

Стереотип или ожидания?

Традиционно считается, что мужчина - "охотник", а женщина - объект его внимания. Это представление заложено в культуре, литературе, кино.

"Однако в реальной жизни многие современные женщины хотят быть не "добычей", а равноправным партнером. Современный подход к отношениям базируется на взаимности, а не на традиционных ролях", - подчеркивает эксперт.

Почему мужчинам часто "отдают" инициативу?

Социальные ожидания. Общество продолжает поддерживать представление, что "настоящий мужчина" должен быть уверенным, решительным и способным сделать первый шаг.

Страх отказа. Многие женщины избегают инициативы, потому что боятся показаться слишком навязчивыми.

Культурное давление. Мужчинам с детства внушают, что они должны быть завоевателями, что может создавать дополнительный стресс.

А что говорит психология?

"Решение о том, кто делает первый шаг, зависит от личности каждого. У некоторых людей есть естественная склонность к инициативе, независимо от пола", - объясняет коуч.

Он добавил, что, кроме того, важно учитывать еще некоторые факторы:

Уверенность в себе. Тот, кто чувствует себя уверенно, чаще готов проявить инициативу.

Ожидание партнера. Если женщина ждет первого шага от мужчины, это не всегда означает пассивность - возможно, она ценит романтическую роль мужчины в отношениях.

Взаимная симпатия. Когда люди действительно заинтересованы друг в друге, "кто сделает первый шаг" становится менее важным.

Инициатива женщины: плюсы и минусы

Женщины, которые берут инициативу, иногда сталкиваются с непониманием или критикой, но это не должно их останавливать.

"Проявляя интерес первой, она демонстрирует смелость и уверенность. Для многих мужчин это становится приятным сюрпризом и даже облегчает им задачу", - добавляет эксперт.

Главное - быть искренними. Неважно, кто первый сделает шаг, важно, чтобы это было искренне. Манипуляции, игры и чрезмерные ожидания не помогут создать крепкие отношения.

"Если вам кто-то нравится - скажите об этом. Вместо того чтобы ждать, лучше проявить интерес и увидеть, как человек реагирует. Мужчина не обязан всегда делать первый шаг. Это вопрос не "правильного" или "неправильного" выбора, а того, как человек чувствует себя комфортно", - объясняет Виталий Курсик.

Главное в отношениях, по словам коуча, взаимность, уважение и готовность к открытому общению. Поэтому не бойтесь проявлять инициативу, независимо от того, мужчина вы или женщина.