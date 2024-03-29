Чи потрібно силіконову форму змащувати олією перед випіканням

Правила використання

Спочатку потрібно прочитати інструкцію з експлуатації форми від виробника. У 90% випадків виробники вказують на упаковці форми, чи треба її змащувати чимось при першому і подальшому використанні.

Якщо упаковки не було або вона була викинута раніше, то при першому використанні більшість форм для випікання з силікону рекомендується використовувати в такій послідовності:

вимиваємо форму під проточною водою, використовуючи при цьому засоби для чищення

даємо їй повністю висохнути - не потрібно протирати рушниками, тому що на формі може залишитися дрібний ворс та пил

далі акуратно змащуємо внутрішню поверхню рослинною олією (можна використовувати м’яке вершкове масло)

даємо формі постояти 5-10 хвилин

переливаємо підготовлене тісто у форму та відправляємо в розігріту до потрібної температури духовку

Додамо, що вершкове масло перед використанням потрібно дістати заздалегідь з холодильника, щоб воно розтануло до кімнатної температури.

Чи потрібно змащувати форму щоразу перед випіканням

Силіконові форми при кожному використанні змащувати олією не потрібно.

При випіканні у великих силіконових формах їх можна не змащувати щоразу, а трохи збризкувати холодною водою перед тим, як заповнити форму тістом та перемістити її в розігріту духовку.