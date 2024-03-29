Чи потрібно силіконову форму змащувати олією перед випіканням

Силіконові форми здатні суттєво полегшити процес приготування різноманітної випічки в духовці, адже їх зручно використовувати та зберігати вдома. Однак, варто знати, чи потрібно змащувати форму перед випіканням.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як правильно використовувати силіконові форми та чи потрібно їх змащувати олією.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Світ порад та Wise food.
Спочатку потрібно прочитати інструкцію з експлуатації форми від виробника. У 90% випадків виробники вказують на упаковці форми, чи треба її змащувати чимось при першому і подальшому використанні.
Якщо упаковки не було або вона була викинута раніше, то при першому використанні більшість форм для випікання з силікону рекомендується використовувати в такій послідовності:
Додамо, що вершкове масло перед використанням потрібно дістати заздалегідь з холодильника, щоб воно розтануло до кімнатної температури.
Силіконові форми при кожному використанні змащувати олією не потрібно.
При випіканні у великих силіконових формах їх можна не змащувати щоразу, а трохи збризкувати холодною водою перед тим, як заповнити форму тістом та перемістити її в розігріту духовку.
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