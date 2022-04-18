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Никокда не допускайте эти ошибки при выпекании паски, чтобы не перевести продукты

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 17:15
Никокда не допускайте эти ошибки при выпекании паски, чтобы не перевести продукты Фото: Как испечь идеальную паску (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

У каждого опытного кулинара есть свои секретики приготовления идеальной паски к Великому Воскресенью. Но что же делать тем, кто только учиться? Правильно! Внимательно изучать теорию и не допускать ошибок. И даже если что-то пошло не так - не отчаивайтесь - все можно исправить.

Как не допустить ошибок при выпекании паски - читайте ниже в материале Styler.

Паска может пригорать

Такое может произойти, если поставить паску в неразогретую духовку. Резкая смена температуры может привести к пригоранию.

Обязательно разогрейте заранее духовку и смажьте форму (если она не бумажная) маслом. На дно металлической формы лучше застелить пергамент.

Если вы заметили, что подгорает верх паски, убавьте температуру выпекания градусов на 20 и прикройте верхушку паски чуть влажным пергаментом или фольгой.

Вы не можете достать паску из формы, она рвется

Сегодня существует много вариантов форм для выпекания паски: бумажные, из которых не нужно доставать, силиконовые, разъемные металлические.

Если таких нет, обязательно смазывайте все маслом, в том числе и пергамент - на всякий случай.

Паска "падает"

Идеальная температура для теста - 25 градусов. Следите, чтобы не было холода, сквозняков, резких громких хлопков, иначе тесто в формах может подходить и падать.

Вы выпекаете "на глаз"

Важно точно знать, сколько времени нужно на выпекание. Иначе паска может так и остаться полусырой внутри.

К примеру, килограммовая паска печется не менее 45 минут, меньше - около 30 минут. Паска массой 1,5 кг - 1 час, двухкилограммовая - полтора часа.

Вы недостаточно вымесили тесто

Если вы поленились и не вымесили до состояния, когда тесто начинает отлипать от стенок посуды и от рук, паска может не получиться легкой и воздушной.

Поэтому, обязательно качественно просейте муку и вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не перестанет быть липким.

Если не застывает глазурь

Паска пропеклась идеально, а глазурь осталась липкой. Чтобы такого не произошло, в течение 5-10 минут охладите в морозильной камере яйцо. Затем отделите белок от желтка, и взбивайте белом миксером на небольшой скорости (постепенно ее увеличивая) до тех пор, пока не исчезнут пузырьки. Понемногу добавляйте в яичную массу полстакана сахарной пудры и щепотку лимонной кислоты для блеска глазури. Крем должен получиться плотным и густым.

Смазывайте еще горячие паски глазурью.

Ранее мы писали, как приготовить легендарную паску по рецепту Дарьи Цвек.

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