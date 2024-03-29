Нужно ли силиконовую форму смазывать маслом перед выпеканием

Силиконовые формы способны существенно облегчить процесс приготовления разнообразной выпечки в духовке, ведь удобно использовать и хранить дома. Однако следует знать, нужно ли смазывать форму перед выпеканием.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как правильно использовать силиконовые формы и нужно ли смазывать их маслом.
При написании материала использовались следующие источники: сайт Мир советов и Wise food.
Сначала нужно прочесть инструкцию по эксплуатации формы от производителя. В 90% случаев производители указывают на упаковке формы, нужно ли ее смазывать чем-нибудь при первом и последующем использовании.
Если упаковка не была или она была выброшена ранее, то при первом использовании большинство форм для выпекания из силикона рекомендуется использовать в следующей последовательности:
Добавим, что сливочное масло перед использованием нужно достать заранее из холодильника, чтобы оно растаяло до комнатной температуры.
Силиконовые формы при каждом использовании смазывать растительным маслом не нужно.
При выпекании в больших силиконовых формах их можно не смазывать каждый раз, а сбрызгивать немного холодной водой перед тем, как заполнить форму тестом и переместить ее в разогретую духовку.
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