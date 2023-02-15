Ці засоби відмиють деко та форми для випікання від нагару і жиру: є в кожному домі

Щоб деко та форми для випікання не покривалися нагаром та жиром, їх потрібно мити відразу після використання. Будь-яке забруднення на ньому можна видалити за допомогою народних засобів.

Про це пише real simple .

Як відчистити деко до блиску

Для ефективного очищення знадобиться:

харчова сода;

перекис водню;

розпилювач;

губка для миття посуду;

дротяна губка.

Спочатку потрібно рясно посипати содою деко. Далі побризкати перекисом водню, поки сода повністю не покриється.

Після цього зверху насипте ще харчової соди та знову збризніть перекисом водню. Залиште суміш настоятися принаймні 4 години.

Далі ретельно витріть деко губкою, а потім помийте водою. Стійкі плями потріть тонкою дротяною губкою. Не тріть надто сильно, щоб не зіпсувати метал.

В кінці ретельно помийте деко. Щоб запобігти появі нових плям у майбутньому, застеляйте деко алюмінієвою фольгою або пергаментом.

Як очистити форму для випікання

М'які силіконові форми найпростіше відмити за допомогою звичайного засобу для миття посуду. У глибоку миску або каструлю потрібно покласти форму, додати миючий засіб і налити окріп так, щоб вода повністю покривала форму. Форму потрібно залишити в розчині до повного охолодження води.

Металеві форми можна легко відмити за допомогою соди. Змащуємо форму розчином соди та води й залишаємо на 30-40 хвилин. Якщо забруднення дуже сильне, додаємо кілька ложок засобу для миття посуду.

Скляну форму для випічки ефективно очистити можна за допомогою розчину соди та засоби для миття посуду. Необхідно налити в форму миючий засіб, додати соду і ретельно все перемішати.

Змащуємо розчином форму та залишаємо на 30 хвилин, після чого промиваємо під водою.