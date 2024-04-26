Чи потрібно зберігати соєвий соус в холодильнику

Як виготовляють

Соєвий соус виготовляють шляхом процесу ферментації сої та пшениці за допомогою спеціальних пліснявих грибів, таких як Aspergillus oryzae або A. sojae, а потім заварюють цю суміш солоним розсолом.

Що довше триває ферментація, то дорожче коштує соєвий соус. Для магазинів його проціджують, пастеризують і розливають у пляшки.

Невразливість соєвого соусу до мікроорганізмів полягає у високому вмісті солі. Сіль - це природний консервант, який запобігає розмноженню шкідливих мікроорганізмів.

Потрібно також подивитися, що входить до складу соєвого соусу: в натуральному продукті будуть міститися тільки натуральні інгредієнти. У його складі не повинно бути ніяких штучних смакових і ароматичних добавок, різних стабілізаторів.

У високоякісному соєвому соусі міститься приблизно вісім відсотків білка.

Правила зберігання

На упаковці соєвого соусу вказано, що термін придатності 36 місяців з дати виготовлення. Тому продукт може довго зберігатися та не змінювати текстури.

Важливо пам'ятати, що соєвий соус окислюється після відкриття пляшки, але зберігає смакові якості 3-6 місяців. Після цього періоду він починає втрачати особливий смак, але помітити це практично неможливо.

Зберігати соус в холодильнику необов’язково.

Способи застосування

Соєвий соус успішно використовують при приготуванні різних страв: його додають в мариноване м'ясо, до риби і курки, в різні салати.

Також він незамінний атрибут японських ролів і суші.

На сучасному ринку представлена величезна кількість соєвих соусів, приготовлених хімічним способом. Тому потрібно вміти розрізняти.