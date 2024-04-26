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Нужно ли хранить соевый соус в холодильнике

Нужно ли хранить соевый соус в холодильнике (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Соевый соус - это популярное дополнение к блюдам, которое раскрывает вкусы пищи по-новому. В магазине такой продукт стоит не в холодильнике, но многие дома соевый соус охлаждают.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Bon appetit.

Как производят

Соевый соус изготавливают путем ферментации сои и пшеницы с помощью специальных плесневых грибов, таких как Aspergillus oryzae или A. sojae, а затем заваривают эту смесь соленым рассолом.

Чем дольше длится ферментация, тем дороже стоит соевый соус. Для магазинов его процеживают, пастеризуют и разливают в бутылки.

Неуязвимость соевого соуса к микроорганизмам состоит в высоком содержании соли. Соль - это природный консервант, предотвращающий размножение вредных микроорганизмов.

Следует также посмотреть, что входит в состав соевого соуса: в натуральном продукте будут содержаться только натуральные ингредиенты. В его составе не должно быть никаких искусственных вкусовых и ароматических добавок, разных стабилизаторов.

В высококачественном соевом соусе содержится около восьми процентов белка.

Правила хранения

На упаковке соевого соуса отмечено, что срок годности 36 месяцев с даты изготовления. Поэтому продукт может долго сохраняться и не изменять текстуру.

Важно помнить, что соевый соус окисляется после вскрытия бутылки, но сохраняет вкусовые качества 3-6 месяцев. После этого периода он начинает терять особый вкус, но заметить это практически невозможно.

Хранить соус в холодильнике не обязательно.

Способы применения

Соевый соус успешно используют при приготовлении различных блюд: его добавляют в маринованное мясо, к рыбе и курице, в разные салаты.

Также он незаменим атрибут японских роллов и суши.

На современном рынке представлено множество соевых соусов, приготовленных химическим способом. Поэтому нужно уметь различать.

 

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