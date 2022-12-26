Чим можна замінити майонез у салатах: рецепти смачних і корисних заправок

Майонез - дуже жирний і калорійний продукт, від якого масово відмовляються прихильники правильного харчування. Улюблені новорічні салати можна заправити корисними соусами та заправками.

Про це повідомив лікар функціональної медицини Анна Михайличенко в Instagram .

Які продукти шкідливі

За її словами, у продуктах є шкідливі трансжири, які призводять до бляшок на судинах, підвищення ризику серцево-судинних захворювань, запалення та онкології.

Лікар радить виключити такі продукти з трансжирами:

Печиво, тістечка, торти, вафлі, крекери, пончики, цукерки;

Чіпси, попкорн;

Заморожені м'ясні напівфабрикати в паніровці;

Майонези, соуси

Рафінована рослинна олія.

Важливо завжди читати етикетки на продуктах. Якщо серед інгредієнтів є

гідрогенізована або частково гідрогенізована олія - продукт із трансжирами.

Також фахівець радить робити соуси та заправки до салатів самостійно.

Чим можна заправити салати

Майонез, збагачений Омега-3

На 1 стакан знадобляться такі інгредієнти:

1 яйце;

пів стакана оливкової олії;

1 столова ложка лимонно соку;

пів стакана льняної олії;

1/4 чайної ложки порошку гірчиці.

Для приготування майонезу, потрібно яйце змішати з гірчицею та лимонним соком. Все потрібно збити блендером 3-5 секунд. Після цього повільно додавайте олії та паралельно вбивайте.

Такий майонез можна зберігати в холодильнику 5-7 днів.

Вегетаріанський соус

Для приготування знадобиться:

1 стакан майонезу, збагаченого Омега-3;

пів чайної ложки подрібленого часнику;

1 чайна ложка сушеного укропу;

чорний перець.

Всі інгредієнти потрібно перемішати. Важливо, що перед подачею потрібно його охолодити.

Такий соус чудово підходить до салатів зі свіжих овочів.

Соус Тартар

Щоб зробити такий корисний соус, підготуйте такі інгредієнти:

1 стакан майонезу, збагаченого Омега-3;

пів чайної ложки сушеного укропу;

1/4 чайної ложки сушеної паприки;

1/4 стакана дрібно нарізаного червоного перцю;

подріблений часник;

пів столової ложки лимонного соку.

Всі інгредієнти потрібно перемішати та подавати соус охолодженим.

Гуакамоле

Для приготування такого корисного соусу, необхідно:

3 авокадо;

1 перець халапеньйо, нарізаний дрібними кубиками;

1 чайна ложка свіжовичавленого лимонного соку;

1 чайна ложка червоного перцю;

чайна ложка подрібленого часнику.

Авокадо потрібно розім'яти вилкою в однорідну масу та перемішати його з іншими інгредієнтами.

Кетчуп

Щоб приготувати дві склянки кетчупу, знадобляться такі продукти:

1,75 кг помідорів чері;

1 ч. л чорного перцю горошком;

1 ч. л бутонів гвоздики;

2 дрібно нарізані цибулини;

1 ч. л тертого мускатного горіха;

1/8 головки часнику;

1 ч. л насіння селери;

лавровий листок;

1 ч. л духмяного перцю горошком;

пів чайної ложки паприки;

палочка кориці 1 см;

1/4 склянки несолодкого фруктового соку;

пів склянки лимонного соку.

Помідори потрібно нарізати та покласти в каструлю разом з цибулею, часником, перцем та лавровим листком. Все варити до м'якості та потім додати фруктовий сік.

Далі змішайте чорний та духмяний перець, гвоздику, мускатний горіх, насіння селери і корицю. Все покладів в маленький марлевий мішечок та занурте в томатну пасту. Як тільки маса зменшиться у двічі - вийміть мішечок зі спеціями.

Після цього додайте лимонний сік та варіть ще 10 хвилин.

В кінці розлийте кетчуп в банки та закрийте кришкою.