Чи потрібно відмовлятися від молочних продуктів під час схуднення: відповідь тренера

Вплив молочних продуктів на фігуру

У 1971 році вчені провели цікавий експеримент. Вони протягом вісьмох тижнів давали піддослідним як добавку два грами кальцію, щоб визначити, чи має кальцій вплив на ліпідний профіль крові.

Схуднення не було метою цього експерименту, проте його учасники втратили по пів кілограма маси тіла. Чому?

Сучасні вчені проаналізували експериментальні дані й дійшли висновку, що збільшення споживання кальцію на 1 241 мг в день за рахунок молочних продуктів, виводить з тіла додаткових п'ять грамів жиру.

Тобто молоко, кефір, сир і кисломолочний сир - це не тільки смачні, насичені білками продукти, а й доступні інструменти для схуднення.

Яка роль кальцію в організмі

Відомо, що молочні продукти доволі багаті на кальцій. Він своєю чергою утворює нерозчинні мила з жирними кислотами, перешкоджаючи їхньому засвоєнню.

У печінці холестерин перетворюється в жовчні кислоти, потрапляє до жовчного міхура чи відразу далі по ШКТ. Там він бере участь в розщепленні жиру. Далі процес повторюється по колу.

У цьому кальцій відіграє важливу роль. Він "зв'язує" жовчні кислоти, чим перешкоджає розщепленню жирів і "змушує" печінку утворювати більшу кількість нових жовчних кислот з холестеролу. Таким чином рівень холестеролу в крові знижується.

У результаті маємо висновок: молочна продукція не лише корисна для організму, а й сприяє втраті зайвої маси тіла.