Следует ли отказываться от молочных продуктов во время похудения: ответ тренера

Влияние молочных продуктов на фигуру

В 1971 году ученые провели интересный эксперимент. Они в течение восьми недель давали подопытным в качестве добавки два грамма кальция, чтобы определить, оказывает ли кальций влияние на липидный профиль крови.

Похудение не было целью этого эксперимента, однако его участники потеряли по полкилограмма массы тела. Почему?

Современные ученые проанализировали экспериментальные данные и пришли к выводу, что увеличение потребления кальция на 1 241 мг в день за счет молочных продуктов выводит из тела дополнительных пять граммов жира.

То есть молоко, кефир, сыр и творог - это не только вкусные, насыщенные белками продукты, но и доступные инструменты для похудения.

Какая роль кальция в организме

Известно, что молочные продукты достаточно богаты кальцием. Он в свою очередь образует нерастворимые мыла с жирными кислотами, препятствуя их усвоению.

В печени холестерин превращается в желчные кислоты, попадает в желчный пузырь или сразу дальше по ЖКТ. Там он участвует в расщеплении жира. Далее процесс повторяется по кругу.

При этом кальций играет немаловажную роль. Он "связывает" желчные кислоты, чем препятствует расщеплению жиров и "заставляет" печень образовывать большее количество новых желчных кислот из холестерола. Таким образом, уровень холестерола в крови снижается.

В результате имеем вывод: молочная продукция не только полезна для организма, но и способствует потере лишней массы тела.