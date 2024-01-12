Для здоров'я серця та ефективного схуднення: лікарі склали рейтинг найкращих дієт на 2024 рік

Щороку експерти складають рейтинг найкращих дієт або моделей харчування. Він ґрунтується на оцінках 43 лікарів різного профілю, експертів громадського здоров’я і науковців. Цьогоріч вони оцінили 30 дієт та вибрали найкращі у 10 категоріях.

Про те, які дієти найкращі, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця Facebook .

Середземноморська дієта

Перше місце як найкраща загальна дієта або скоріше модель харчування зайняла середземноморська. Завдяки акценту на споживанні фруктів, овочів, оливкової олії та риби та якості харчування, а не на одній поживній речовині чи групі продуктів, середземноморська дієта утримує це звання вже сім років поспіль.

DASH-дієта

Ця дієта бореться з високим кров’яним тиском, запобігає або контролює діабет. Вона знову посіла друге місце. DASH-дієта базується на споживанні фруктів, овочів, нежирного молока, цільних зерен, риби, птиці, бобів та горіхів, а також передбачає обмеження солі.

Дієта MIND

На третьому місці серед найкращих загальних дієт опинилася дієта MIND, яка поєднує в собі елементи DASH і середземноморської дієти з акцентом на продукти, які покращують здоров’я мозку та потенційно знижують ризик розумового занепаду.

"Також вона посіла перше місце в шести з десяти інших категорій. Визнана найкращою дієтою при діабеті, для здоров’я серця, для здоров’я кісток і суглобів, а також найпростішою дієтою для дотримання, найкращою сімейною дієтою та найкращим вибором для здорового харчування", - каже Швець.

Які дієти найкращі для схуднення

WeightWatchers - система заснована на ранжуванні продуктів у балах відповідно до їх поживної та енергетичної цінності, середземноморська та волюметрична - в її основу покладена заміна калорійних продуктів на ті, що мають меншу енергетичну цінність, але більший об’єм.

А до трійки дієт для швидкої втрати ваги віднесли кето-дієту, дієту Аткінса та HMR-дієта - низькожирова та низькокалорійна, людей, які купують цю програму забезпечують спеціальними стравами.

"Серед найкращих дієт при діабеті, для здоров’я кісток і суглобів, а також для родини, здорового харчування та найпростіших для дотримання експерти визначили середземноморську, DASH-дієту та флексітаріанську модель харчування. Остання є напіввегетаріанською дієтою, яка акцентує на фруктах, овочах, цільному зерні та рослинному білку. Цьогоріч вона посіла перше місце серед рослинних дієт", - пояснює дієтолог.

До трійки найкращих дієт для серця ввійшла також низькожирова та високовуглеводна дієта доктора Орніша.