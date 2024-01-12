Для здоров'я серця та ефективного схуднення: лікарі склали рейтинг найкращих дієт на 2024 рік
Щороку експерти складають рейтинг найкращих дієт або моделей харчування. Він ґрунтується на оцінках 43 лікарів різного профілю, експертів громадського здоров’я і науковців. Цьогоріч вони оцінили 30 дієт та вибрали найкращі у 10 категоріях.
Про те, які дієти найкращі, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця Facebook.
Середземноморська дієта
Перше місце як найкраща загальна дієта або скоріше модель харчування зайняла середземноморська. Завдяки акценту на споживанні фруктів, овочів, оливкової олії та риби та якості харчування, а не на одній поживній речовині чи групі продуктів, середземноморська дієта утримує це звання вже сім років поспіль.
DASH-дієта
Ця дієта бореться з високим кров’яним тиском, запобігає або контролює діабет. Вона знову посіла друге місце. DASH-дієта базується на споживанні фруктів, овочів, нежирного молока, цільних зерен, риби, птиці, бобів та горіхів, а також передбачає обмеження солі.
Дієта MIND
На третьому місці серед найкращих загальних дієт опинилася дієта MIND, яка поєднує в собі елементи DASH і середземноморської дієти з акцентом на продукти, які покращують здоров’я мозку та потенційно знижують ризик розумового занепаду.
"Також вона посіла перше місце в шести з десяти інших категорій. Визнана найкращою дієтою при діабеті, для здоров’я серця, для здоров’я кісток і суглобів, а також найпростішою дієтою для дотримання, найкращою сімейною дієтою та найкращим вибором для здорового харчування", - каже Швець.
Які дієти найкращі для схуднення
WeightWatchers - система заснована на ранжуванні продуктів у балах відповідно до їх поживної та енергетичної цінності, середземноморська та волюметрична - в її основу покладена заміна калорійних продуктів на ті, що мають меншу енергетичну цінність, але більший об’єм.
А до трійки дієт для швидкої втрати ваги віднесли кето-дієту, дієту Аткінса та HMR-дієта - низькожирова та низькокалорійна, людей, які купують цю програму забезпечують спеціальними стравами.
"Серед найкращих дієт при діабеті, для здоров’я кісток і суглобів, а також для родини, здорового харчування та найпростіших для дотримання експерти визначили середземноморську, DASH-дієту та флексітаріанську модель харчування. Остання є напіввегетаріанською дієтою, яка акцентує на фруктах, овочах, цільному зерні та рослинному білку. Цьогоріч вона посіла перше місце серед рослинних дієт", - пояснює дієтолог.
До трійки найкращих дієт для серця ввійшла також низькожирова та високовуглеводна дієта доктора Орніша.
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