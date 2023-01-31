Кому потрібно розчиняти філери у губах після збільшення: це допоможе уникнути проблем

Ін'єкції краси набирають все більшої популярності в Україні. Люди збільшують губи з допомогою філерів, через це частішають випадки побічних ефектів або небажаних результатів. Після цього багато хто звертається до майстрів, щоб розчинити філери у губах.
Про це повідомила дерматолог, косметолог та трихолог Ірина Літвінова в Instagram.
За словами лікаря, така процедура позбавляє губ гелю на основі гіалуронової кислоти, що був введений раніше.
Виводити препарат з губ можуть за медичними показами. Це роблять, якщо препарат був введений некоректно і виникла оклюзія - філер потрапив в судину.
Зокрема, якщо не розчинити препарат негайно, то виникне ішемія та порушення місцевого кровопостачання.
"Ділянка, що живиться з цієї судини, буде позбавлена крові і життєдіяльність її швидко порушиться. Наслідок - некроз, рубцювання та інші сумні речі", - йдеться у повідомленні.
Також трапляються випадки, коли філер виявився неякісним і з часом людину почали турбувати набряки та з’явилися нерівності.
Окрім того, може трапитись так, коли філер ввели, набряк зійшов, але препарат дуже помітний і виглядає неприродньо - асиметрія. Філери поганої якості стимулюють синтез колагену і губи стають менш м’якими, немов набряклими, змінюється вираз обличчя та формуються заломи шкіри.
Філер потрібно розчиняти, навіть якщо було вже декілька корекцій і краще перед наступною для гарного результату прибрати всі залишки старих препаратів.
В усіх випадках лікарі використовують фермент гіалуронідазу, що розчиняє філери. Це робиться швидко, декілька ін’єкцій і ніби "на очах" препарат зникає.
До того ж набряк після процедури проходить швидко. Сама процедура не дуже приємна, але з використанням анестезії майже не відчувається
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