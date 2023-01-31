Кому нужно растворять филлеры в губах после увеличения: это поможет избежать проблем

Инъекции красоты набирают все большой популярность в Украине. Люди увеличивают губы с помощью филеров, поэтому учащаются случаи побочных эффектов или нежелательных результатов. После этого многие обращаются к мастерам, чтобы растворить филеры в губах.
Об этом сообщила дерматолог, косметолог и трихолог Ирина Литвинова в Instagram.
По словам врача, такая процедура лишает губ геля на основе гиалуроновой кислоты, что был введен раньше.
Выводить препарат из губ могут по медицинским показаниям. Это делают, если препарат был введен некорректно и возникла окклюзия - филлер попал в сосуд.
В частности, если не растворить препарат немедленно, то возникнет ишемия и нарушение местного кровоснабжения.
"Участок, питающийся из этого сосуда, будет лишен крови и жизнедеятельность его быстро нарушится. Следствие - некроз, рубцевание и другие печальные вещи", - говорится в сообщении.
Также бывают случаи, когда филлер оказался некачественным и со временем человека начали беспокоить отеки и возникли неровности.
Кроме того, может случиться так, когда филлер ввели, отек сошел, но препарат очень заметен и выглядит неестественно - асимметрия. Филлеры плохого качества стимулируют синтез коллагена и губы становятся менее мягкими, словно отечными, меняется выражение лица и формируются изломы кожи.
Филлер нужно растворять, даже если было уже несколько коррекций и лучше перед следующей для хорошего результата убрать все остатки старых препаратов.
Во всех случаях врачи используют фермент гиалуронидазу, растворяющий филеры. Это делается быстро, несколько инъекций и как будто "на глазах" препарат исчезает.
К тому же отек после процедуры проходит быстро. Сама процедура не очень приятна, но с использованием анестезии почти не ощущается
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