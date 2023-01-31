Кому нужно растворять филлеры в губах после увеличения: это поможет избежать проблем

Кому нужно растворять филлеры

По словам врача, такая процедура лишает губ геля на основе гиалуроновой кислоты, что был введен раньше.

Выводить препарат из губ могут по медицинским показаниям. Это делают, если препарат был введен некорректно и возникла окклюзия - филлер попал в сосуд.

В частности, если не растворить препарат немедленно, то возникнет ишемия и нарушение местного кровоснабжения.

"Участок, питающийся из этого сосуда, будет лишен крови и жизнедеятельность его быстро нарушится. Следствие - некроз, рубцевание и другие печальные вещи", - говорится в сообщении.

Также бывают случаи, когда филлер оказался некачественным и со временем человека начали беспокоить отеки и возникли неровности.

Кроме того, может случиться так, когда филлер ввели, отек сошел, но препарат очень заметен и выглядит неестественно - асимметрия. Филлеры плохого качества стимулируют синтез коллагена и губы становятся менее мягкими, словно отечными, меняется выражение лица и формируются изломы кожи.

Филлер нужно растворять, даже если было уже несколько коррекций и лучше перед следующей для хорошего результата убрать все остатки старых препаратов.

Как растворяют препарат

Во всех случаях врачи используют фермент гиалуронидазу, растворяющий филеры. Это делается быстро, несколько инъекций и как будто "на глазах" препарат исчезает.

К тому же отек после процедуры проходит быстро. Сама процедура не очень приятна, но с использованием анестезии почти не ощущается

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