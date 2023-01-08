Чому ін'єкції краси не працюють та кому взагалі їх не можна робити

У сучасному світі ін’єкції краси стали дуже популярними. За їхньою допомогою змінюють риси обличчя, візуально зупиняють старіння шкіри, розгладжують зморшки та збільшують обсяг губ. Однак, такі ін’єкції краси забезпечують видимий позитивний ефект лише на певний період часу. Також у деяких випадках вони можуть "не спрацювати".

Про це повідомила ендокринолог та дієтолог Грета Донч в Instagram .

За словами лікаря, перед проходженням таких процедур потрібно повністю обстежитись. Як мінімум задля уникнення ускладнень та щоб отримати найкращий ефект.

"Дисфункція щитовидної залози є одною з найпоширеніших причин до незадовільних результатів в естетичній медицині", - йдеться у повідомленні.

Ін'єкції гіалуронової кислоти рекомендовано проводити пацієнтам з компенсованими захворюваннями ендокринних залоз та оптимальними рівнями заліза, цинку, вітамінів групи В в плазмі крові.

Кому не можна робити ін'єкції

Зокрема, існує підвищений ризик ускладнень після процедур з гіалуроновою кислотою в пацієнтів з декомпенсованими/субкомпенсованими захворюваннями ЩЗ, а також високими рівнями антитіл (АТПО, АТТГ).

Ускладнення можуть виникнути такі:

відсутність бажаного ефекту (філери гіалуронової кислоти швидко поглинаються клітинами організму);

набряки/контурування гелю над поверхнею шкіри;

запальні реакції шкіри;

гранульоми.

Пацієнтам з некомпенсованим цукровим діабетом (високим рівнем глюкози в крові) не рекомендовано проводити ін'єкційні процедури. Все через порушення мікроциркуляції та ураження мікросудин внаслідок гіперглікемії. У таких пацієнтів часто можуть виникати гнійно-запальні ускладнення.

Щоб розуміми у якому стані організм, необхідно пройти коректний чек-ап. Тільки тоді результат після будь-якої ін'єкції буде позитивним.