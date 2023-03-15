Чи потрібно платити за партнерські пологи в Україні: розвіяно популярний міф

Існує поширений міф, що за партнерські пологи в Україні потрібно платити. Однак, це не правда, адже такі пологи із черговою акушерською бригадою передбачені пакетом "Меддопомога при пологах" і є безкоштовними.
Про це повідомили на сторінці Національної служби здоров'я України у Telegram.
Програма медгарантій покриває пологи. Незалежно від того, вирішує жінка народжувати разом із партнером або партнеркою у лікарні чи обмежується виключно присутністю персоналу пологового відділення.
"Надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою із забезпеченням умов для проведення партнерських пологів передбачено пакетом "Меддопомога при пологах", - йдеться у повідомленні.
Важливо, що породілля або її рідні не мають додатково платити за партнерські пологи.
Щоб дізнатись детальніше, телефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.
Для породіллі безоплатними в межах пакету є такі послуги:
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