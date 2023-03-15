Чи потрібно платити за партнерські пологи в Україні: розвіяно популярний міф

Існує поширений міф, що за партнерські пологи в Україні потрібно платити. Однак, це не правда, адже такі пологи із черговою акушерською бригадою передбачені пакетом "Меддопомога при пологах" і є безкоштовними.

Про це повідомили на сторінці Національної служби здоров'я України у Telegram .

Для породіллі безоплатними в межах пакету є такі послуги:

Щоб дізнатись детальніше, телефонуйте в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Важливо, що породілля або її рідні не мають додатково платити за партнерські пологи.

"Надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою із забезпеченням умов для проведення партнерських пологів передбачено пакетом "Меддопомога при пологах", - йдеться у повідомленні.

Програма медгарантій покриває пологи. Незалежно від того, вирішує жінка народжувати разом із партнером або партнеркою у лікарні чи обмежується виключно присутністю персоналу пологового відділення.

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