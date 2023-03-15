Нужно ли платить за партнерские роды в Украине: развеян популярный миф

Есть распространенный миф, что за партнерские роды в Украине нужно платить. Однако это не правда, ведь такие роды с очередной акушерской бригадой предусмотрены пакетом "Медпомощь при родах" и являются бесплатными.
Об этом сообщили на странице Национальной службы здоровья Украины в Telegram.
Программа медгарантий покрывает роды. Вне зависимости от того, решает женщина рожать вместе с партнером или партнершей в больнице или ограничивается исключительно присутствием персонала родильного отделения.
"Предоставление медицинской помощи при родах очередной акушерской бригадой с обеспечением условий для проведения партнерских родов предусмотрено пакетом "Медпомощь при родах", - говорится в сообщении.
Важно, что роженица или ее родные не должны платить за партнерские роды.
Чтобы подробнее узнать, звоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Для роженицы безвозмездными в пределах пакета есть следующие услуги:
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