Нужно ли платить за партнерские роды в Украине: развеян популярный миф

Что важно знать

Программа медгарантий покрывает роды. Вне зависимости от того, решает женщина рожать вместе с партнером или партнершей в больнице или ограничивается исключительно присутствием персонала родильного отделения.

"Предоставление медицинской помощи при родах очередной акушерской бригадой с обеспечением условий для проведения партнерских родов предусмотрено пакетом "Медпомощь при родах", - говорится в сообщении.

Важно, что роженица или ее родные не должны платить за партнерские роды.

Чтобы подробнее узнать, звоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Что бесплатно

Для роженицы безвозмездными в пределах пакета есть следующие услуги: