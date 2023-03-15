Нужно ли платить за партнерские роды в Украине: развеян популярный миф
Есть распространенный миф, что за партнерские роды в Украине нужно платить. Однако это не правда, ведь такие роды с очередной акушерской бригадой предусмотрены пакетом "Медпомощь при родах" и являются бесплатными.
Об этом сообщили на странице Национальной службы здоровья Украины в Telegram.
Что важно знать
Программа медгарантий покрывает роды. Вне зависимости от того, решает женщина рожать вместе с партнером или партнершей в больнице или ограничивается исключительно присутствием персонала родильного отделения.
"Предоставление медицинской помощи при родах очередной акушерской бригадой с обеспечением условий для проведения партнерских родов предусмотрено пакетом "Медпомощь при родах", - говорится в сообщении.
Важно, что роженица или ее родные не должны платить за партнерские роды.
Чтобы подробнее узнать, звоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Что бесплатно
Для роженицы безвозмездными в пределах пакета есть следующие услуги:
- самая медицинская помощь с обеспечением условий для проведения партнерских родов;
- ведение усложненных родов с применением акушерских интервенций;
- ургентное или плановое кесарево сечение;
- снижение ощущения боли у женщины. В частности, эпидуральной аналгезии;
- лабораторные исследования 24/7. Инструментальные исследования (УЗИ, КТГ, ЭКГ и т.п.);
- интенсивная терапия;
- оказание психологической поддержки;
- питание женщин в условиях стационара.
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