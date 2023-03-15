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Нужно ли платить за партнерские роды в Украине: развеян популярный миф

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Среда 15 марта 2023 18:08
Нужно ли платить за партнерские роды в Украине: развеян популярный миф Нужно ли платить за партнерские роды (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Есть распространенный миф, что за партнерские роды в Украине нужно платить. Однако это не правда, ведь такие роды с очередной акушерской бригадой предусмотрены пакетом "Медпомощь при родах" и являются бесплатными.

Об этом сообщили на странице Национальной службы здоровья Украины в Telegram.

Что важно знать

Программа медгарантий покрывает роды. Вне зависимости от того, решает женщина рожать вместе с партнером или партнершей в больнице или ограничивается исключительно присутствием персонала родильного отделения.

"Предоставление медицинской помощи при родах очередной акушерской бригадой с обеспечением условий для проведения партнерских родов предусмотрено пакетом "Медпомощь при родах", - говорится в сообщении.

Важно, что роженица или ее родные не должны платить за партнерские роды.

Чтобы подробнее узнать, звоните в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Что бесплатно

Для роженицы безвозмездными в пределах пакета есть следующие услуги:

  • самая медицинская помощь с обеспечением условий для проведения партнерских родов;
  • ведение усложненных родов с применением акушерских интервенций;
  • ургентное или плановое кесарево сечение;
  • снижение ощущения боли у женщины. В частности, эпидуральной аналгезии;
  • лабораторные исследования 24/7. Инструментальные исследования (УЗИ, КТГ, ЭКГ и т.п.);
  • интенсивная терапия;
  • оказание психологической поддержки;
  • питание женщин в условиях стационара.

Ранее мы сообщали, следует ли делать эпидуральную анестезию и как она влияет на плод.

Также мы писали, что обязательно нужно сделать после родов.

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