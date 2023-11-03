Чи потрібно новому власнику авто переоформляти страховий поліс: пояснення юристів

Чи треба переоформляти страховий поліс після покупки авто

"Як правило, під час купівлі автомобіля у нового власника одразу виникає питання, чи потрібно оформляти новий страховий поліс на себе? Відповідь - ні, не треба", - кажуть юристи.

Вони пояснюють, що буває три способи оформлення страхового поліса при зміні автовласника.

Передача страхового поліса новому власнику

Колишній власник може передати страховий поліс покупцеві безоплатно або за винагороду. У такому разі страховка буде чинною до закінчення терміну дії.

У цьому випадку автоцивілка поширюється на усіх водіїв автомобіля, а тому страховий поліс продовжує діяти й після переоформлення прав власності на авто до дня закінчення терміну дії, оскільки страхується не власник, а сам транспортний засіб.

Перенесення коштів автоцивілки на нове авто

Колишній власник може перенести кошти на оформлення нової автоцивілки для іншого автомобіля. Для цього власник має звернутися до своєї страхової компанії, щоб розірвати договір та перенести залишок коштів на оформлення нового поліса на інший транспорт. Розірвання договору відбувається одночасно з укладенням нового.

Повернення коштів під час розірвання договору

У тих випадках, коли власник продає автомобіль і не планує купувати новий, то він може звернутися до своєї страхової компанії та анулювати договір страхування. У такому разі залишок коштів йому повертається.

"Важливо - повернення коштів не нададуть, якщо за період дії поліса відбувалися за ним страхові виплати", - пояснюють юристи.