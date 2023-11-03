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Нужно ли новому владельцу авто переоформлять страховой полис: объяснение юристов

Нужно ли переоформлять страховой полис после покупки авто (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

При приобретении авто новые владельцы в большинстве случаев проверяют, исправен ли транспорт, не находится ли он в базе угнанных машин и правильно ли оформлен договор о покупке. А вот вопрос об оформлении страхового полиса возникает уже в момент.

О том, нужно ли новым владельцам переоформлять страховой полис на авто, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Ти же юрист" в Telegram.

Нужно ли переоформлять страховой полис после покупки авто

"Как правило, при покупке автомобиля у нового владельца сразу возникает вопрос, нужно ли оформлять новый страховой полис на себя? Ответ - нет, не надо", - говорят юристы.

Они объясняют, что бывает три способа оформления страхового полиса при смене автовладельца.

Передача страхового полиса новому владельцу

Бывший владелец может передать страховой полис покупателю бесплатно или за вознаграждение. В таком случае страховка вступит в силу до истечения срока действия.

В этом случае автогражданка распространяется на всех водителей автомобиля, поэтому страховой полис продолжает действовать и после переоформления прав собственности на авто до дня окончания срока действия, поскольку страхуется не владелец, а само транспортное средство.

Перенос средств автогражданки на новое авто

Бывший владелец может перенести средства на оформление новой автогражданки для другого автомобиля. Для этого владелец должен обратиться в свою страховую компанию, чтобы расторгнуть договор и перенести остаток средств на оформление нового полиса на другой транспорт. Разрыв договора происходит одновременно с заключением нового.

Возврат средств при расторжении договора

В тех случаях, когда владелец продает автомобиль и не планирует покупать новый, он может обратиться в свою страховую компанию и аннулировать договор страхования. В этом случае остаток средств ему возвращается.

"Важно - возврат средств не делают, если за период действия полиса происходили за ним страховые выплаты", - объясняют юристы.

 

Раньше мы писали о том, почему не стоит покупать авто по доверенности.

Читайте также о том, как водителей "законно" раскручивают на деньги.

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