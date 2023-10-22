Юрист розповів, як водіїв "законно" розкручують на гроші

При вимушеній зупинці авто поліція може перевіряти стан алкогольного сп'яніння водія за допомогою "Alkotest Drager". Але така перевірка має свої "підводні камені", через які навіть абсолютно тверезі автомобілісти можуть попасти на гроші.

Які ключові моменти про Драгер треба знати водіям

"Купуємо драгери на "Аліекспрес" і косимо бабло. Саме так подумали чиновники і у січні 2023 року внесли зміни до Постанови, якою затверджено "Порядок направлення водіїв для огляду на стан наркотичного або алкогольного сп’яніння", - каже юрист.

Він пояснює, що підступні зміни депутати заховали у документі, не залишивши водію шансів довести в лікарні, що він не вживав алкоголь. А штраф за водіння у нетверезому стані становить 17 000 грн й у водіїв забирають права.

Які є підводні камені

"Раніше пункт 10 згаданого порядку звучав так: "Огляд водія в закладі охорони здоров'я проводиться за методикою та із застосуванням приладів, дозволених для використання МОЗ". А зараз отак: "Огляд водія в закладі охорони здоров’я проводиться із застосуванням спеціальних технічних засобів (які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність)", - каже Сімутін.

Він додає, що відповідно до ч. 3 ст. 266 КУпАП у разі незгоди водія з результатами перевірки на місці зупинки, поліціянт зобов’язаний доставити водія для огляду до закладу охорони здоров’я.

"Тобто, раніше, якщо ви не погоджувалися з показниками Драгера, який надав вам поліціянт на місці зупинки і який мав лише сертифікат повірки ДП "Київоблстандартметрологія", то ви мали змогу пройти перевірку в лікарні на приладі, який був дозволений для використання МОЗ", - говорить юрист.

Важлива деталь полягає у тому, що перш ніж включити прилад до реєстру МОЗ, він повинен був пройти випробування та отримати декларацію відповідності, на відміну від Драгера, який не має декларації, а лише сертифікат повірки.

"Тож тепер, коли вас привозять до лікарні, то ви з подивом бачите той самий Драгер з такими ж самими похибками та з некоректною роботою. Такий собі "вибір без вибору" та узаконений спосіб для наповнення бюджету за будь-яку ціну, попри кричущі правові недоліки", - заявив Сімутін.