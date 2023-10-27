Чому не варто купляти авто за дорученням: адвокат розповів, як не залишитися без машини та грошей

Купівля автомобіля за дорученням має певні ризики. І деякі проблеми можуть випливти не одразу, а через деякий час, коли знайти попереднього власника машини буде дуже непросто. І є величезний ризик лишитися й без авто, і без грошей, які ви віддали за свій транспорт.

Як не попасти у таку ситуацію з автомобілем за дорученням, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео з YouTube-каналу адвоката Романа Сімутіна.

Чому є ризик

Адвокат навів один з прикладів проблем з таким авто: чоловік придбав автомобіль за дорученням, а через декілька місяців поїхав до сервісного центру перереєстровувати на себе. І знаєте, що виявили експерти? Підробку номерних агрегатів.

Звісно, була викликана поліція, відкрито кримінальне провадження, арешт автівки та штрафмайдан. Здавалося б, наступний крок - повернути авто попередньому власнику та забрати свої гроші. Але не так гадалося, як сталося. Тому Сімутін застерігає від такого придбання авто та дає поради, як не втрапити у халепу.

Передача коштів

Покупець вручив готівку продавцю в автомобілі. Адже нотаріус фіксує передачу коштів лише при укладенні договору купівлі-продажу, а не при видачі доручення на розпорядження авто.

Помилка покупця

Він повірив продавцю та не взяв розписку про передачу коштів. А тепер залишився без автомобіля та грошей. Звичайно, зараз справа розглядається в суді, але чи буде результат, якщо продавець заперечує факт отримання коштів, а покупець стверджує, що передав всю суму? Важко прогнозувати.

Як себе вберегти від проблем

Найголовніша порада - ніколи не купуйте авто за дорученням. Якщо вже так сталося і ви змушені купувати у такий спосіб, то візьміть обов'язково розписку у продавця про отримання коштів.

"Це не означає, що ви захистилися, зате точно підстрахувалися. Адже в разі подібної спірної ситуації кошти все одно буде складно повернути, навіть якщо виграєте суд. А ще згадайте як працює виконавча служба та як захищаються права стягувача. Ніяк. Тож якщо у продавця на той момент не буде ні майна, ні офіційної зарплати, то виконавча служба не стягне з нього борг і ваші кошти просто зависнуть у повітрі", - пояснює адвокат.

Якщо вже попали у халепу

Роман Сімутін дав чіткий алгоритм дій, якщо ви вже опинилися у подібній ситуації:

1. Зафіксуйте факт отримання-передачі коштів сторонами слідчим шляхом. Це значить, що в межах кримінального провадження допитуються сторони та з’ясовуються обставини так званої "угоди" купівлі-продажу.



2. Витребуйте копії протоколів допитів та інших матеріалів кримінального провадження.



3. Складіть позов про повернення авансу за придбання автомобіля та подайте до місцевого суду.

І наостанок

Зняття та постановка на облік авто обійдуться у 1000 грн - фактично вартість нотаріального доручення. Але це може зекономити вам десятки або сотні тисяч гривень.