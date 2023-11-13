Чи потрібно носити чорне на знак жалоби: кому та як довго

У чорне - мінімум на один рік

У деяких країнах у середні віки вдови та найближчі родичі померлого могли носити чорне та темне до кінця свого життя. Переважно через те, що вони усамітнювалися після смерті найближчого родича - чоловіка, брата, коханого чи сина.

На Сході жалобним цвітом вважається білий. Наприклад, в Індії в білих шатах проводжають свого померлого родича в далеку дорогу.

У давніх слов'ян зима асоціювалася зі смертю. У цей час року більшість рослин відмирало, а сама земля вкривалася білим пологом, як саваном. Не даремно наречених одягають у білу весільну сукню - вони ніби вмирають для свого роду і відроджуються вже в сім'ї чоловіка.

В арабських та африканських країнах білий колір ототожнювався з яскравим, палючим світлом сонця. У сильну спеку джерела висушуються, рослини та тварини гинуть без вологи. Навпаки, чорний колір землі, що дарує прохолоду та поживні речовини, символізував життя.

В Іспанії колір жалоби - це білий, а заміж дівчата виходять у червоних платтях. У Франції колір трауру - червоний.

В Україні чорна стрічка чи хустка - чіткий знак жалоби. Також обирається чорний одяг - сукні, подовжені спідниці. Бажано, щоб на одязі не було яскравих деталей. Вважається, що найоптимальніше - носити таке вбрання від одного року. Але є нюанси.

Якщо померла бабуся або дідусь - чорну хустку носять півроку. Якщо далекі родичі - три місяці.

Чорну хустку можна знімати після похорон мами, батька, подружжя, дітей - тільки через один рік. І щороку на річницю її знову вдягають, згадуючи померлу близьку людину.

Водночас на сам похорон у чорне вдягаються усі присутні та обов'язково родичі та близькі друзі. Жінкам з непокритою головою не можна заходити ані на цвинтар, ані до церкви й на похорон не варто брати хустки іншого кольору, крім чорної. Але на ній може бути візерунок - чорними нитками чи срібними.

Бог є Богом живих, а не мертвих

Священник Олексій Філюк вважає, що це - особисте діло кожного. І колись на траур носили біле, а не чорне.

"Хочу сказати, що сам чин похорону має відправлятись священником у білому облаченні, у білих ризах. І перші християни на похорон теж приходили у білому. І навіть це можна побачити на фото з 1920-их років. Там усі жінки в білих хустинках. Але в радянський час церкви були закриті, домовини почали робити чорними, люди почали одягатись у чорне на похорони. Це прийшло до нас в ХХ-му столітті. Зазвичай істинні християни не мали б носити скорботу, бо, нагадую, Бог є Богом живих, а не мертвих", - каже він.

Отець Олексій підкреслює, що багато людей носить жалобу, аби уникнути осуду інших людей.

"Думаю, люди роблять це просто, щоб уникнути осуду. Хтось носить 9 днів, хтось 40, а хтось до кінця життя, бо похоронив рідного чоловіка чи навіть дитину. Це справа кожного. Я, як священник, не можу перев'язати жінку з чорної в білу хустину під час похорону", - пояснив він.

У загальному: якщо помер близький родич, то сувора жалоба має бути 40 днів. Далі - на розсуд кожної людини.