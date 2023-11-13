Нужно ли носить черное в знак траура: кому и как долго

В черное - минимум на один год

В некоторых странах в средние века вдовы и родственники умершего могли носить черное и темное до конца своей жизни. Преимущественно потому, что они уединялись после смерти ближайшего родственника - мужа, брата, любимого или сына.

На Востоке траурным цветом считается белый. Например, в Индии в белых одеждах провожают своего умершего родственника в дальнюю дорогу.

У старых славян зима ассоциировалась с гибелью. В это время года большинство растений отмирало, а сама земля покрывалась белым родом, как саваном. Не зря невест одевают в белое свадебное платье - они словно умирают для своего рода и возрождаются уже в семье мужа.

В арабских и африканских странах белый цвет отождествлялся с ярким, палящим светом солнца. В сильную жару источники высушиваются, растения и животные погибают без влаги. Напротив, черный цвет земли, дарящий прохладу и питательные вещества, символизировал жизнь.

В Испании цвет траура - это белый, а замуж девушки выходят в красных платьях. Во Франции цвет траура - красный.

В Украине черная лента или платок - четкий знак траура. Также выбирается черная одежда - платья, удлиненные юбки. Желательно, чтобы на одежде не было ярких деталей. Считается, что самое оптимальное - носить такой наряд от одного года. Но есть нюансы.

Если умерла бабушка или дедушка - черный платок носят полгода. Если дальние родственники - три месяца.

Черный платок можно снимать после похорон мамы, отца, супругов, детей - только через один год. И каждый год на годовщину его снова надевают, вспоминая умершего близкого человека.

В то же время на похороны в черное одеваются все присутствующие и обязательно родственники и близкие друзья. Женщинам с непокрытой головой нельзя заходить ни на кладбище, ни в церковь и на похороны не стоит брать платки другого цвета, кроме черного. Но на нем может быть узор - черными нитями или серебряными.

Бог есть Бог живых, а не мертвых

Священник Алексей Филюк считает, что это личное дело каждого. И когда-то на траур носили белое, а не черное.

"Хочу сказать, что сам чин похорон должен отправляться священником в белом облачении, в белых ризах. И первые христиане на похороны тоже приходили в белом. И даже это можно увидеть на фото с 1920-х годов. Там все женщины в белых платках. Но в советское время церкви были закрыты, гробы стали делать черными, люди начали одеваться в черное на похороны. Это пришло к нам в ХХ веке. Обычно истинные христиане не должны бы носить траур, ибо, напоминаю, Бог есть Бог живых, а не мертвых", - говорит он.

Отец Алексей подчеркивает, что многие люди носят траур во избежание осуждения других людей.

"Думаю, люди делают это просто, чтобы избежать осуждения. Кто-то носит 9 дней, кто-то 40, а кто-то до конца жизни, потому что похоронил родного мужа или даже ребенка. Это дело каждого. Я, как священник, не могу перевязать женщину из черного в белый платок во время похорон", - объяснил он.

В общем: если умер близкий родственник, то суровый траур должен быть 40 дней. Далее - на усмотрение каждого человека.