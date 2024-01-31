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Українцям хочуть надсилати електронні повістки: як це буде працювати

Середа 31 січня 2024 09:10
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Українцям хочуть надсилати електронні повістки: як це буде працювати Як будуть надсилати електронні повістки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні продовжується. В новому законопроекті, який подали на розгляд у Раду пропонують надсилати повістки через електронний кабінет.

Як це буду відбуватися, якщо Законопроект приймуть, розповідає РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на текст документу.

Як працюватимуть електронні повістки

У новому проекті закону про мобілізацію в Україні надсилатимуть повістки про виклик до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) до електронного кабінету призовника. Ба більше, повістка буде вважатися врученою, навіть якщо громадянин її не бачив.

До обов'язків громадян з мобілізаційної підготовки та мобілізації входитиме реєстрація електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста.

Військовозобов'язані протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації повинні уточнити свої облікові дані через Центри надання адміністративних послуг, електронний кабінет або ТЦК.

У документі сказано, що повістка може бути відправлена через електронний кабінет, днем її вручення вважатимуть той, коли ТЦК отримала повідомлення про її доставлення. Якщо повістку надіслали пізніше 17:00, вона вважатиметься врученою наступного робочого дня.

Громадянин має право попередити про неприбуття протягом трьох днів, але тільки за поважних причин, якими вважаються:

  • Подія стихійного характеру, хвороба, дії Росії або інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у зазначений пункт та строк;
  • смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) чи близького родича його дружини (чоловіка).

Українцям хочуть надсилати електронні повістки: як це буде працювати

Законопроект про мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів України повторно вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. Документом пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, у законопроекті містяться норми щодо зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

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До речі, в Україні хочуть дозволити добровільну мобілізацію засуджених, але не всіх.

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Мобілізація в Україні повістки
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