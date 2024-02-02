Нужны ли военно-учетные документы непригодным к службе: что известно

Украинцам при пересечении границы вместе с другими документами нужно будет предоставить военно-учетные документы. Эта норма будет касаться всех – людей с инвалидностью, людей в запасе. Эта норма не будет распространяться только на работников системы органов дипломатической службы, членов их семей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Законопроект о мобилизации.

Законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Законопроект Кабмина 10449 об усилении мобилизации в Законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" вводит новые нормы, согласно которым при пересечении границы мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или исключенные из него в установленном порядке обязаны дополнительно предъявить военно-учетный документ с отметкой о взятии на военный учет или исключении из военного учета. Эта норма не распространяется на работников системы органов дипломатической службы, членов их семей.

Отдельно определено, что у лиц, признанных непригодными к военной службе, достигли предельного возраста пребывания в запасе или были ранее судимы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, и исключенные из военного учета военно-учетный документ не изымается, но в него вносятся данные об исключении из военного учета.

Новым законом устанавливается общая норма, которую такой документ должны носить с собой все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые (исключенные) с военного учета.

Они обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Также перечень документов сможет расширять Кабмин в Правилах пересечения государственной границы Украины.

Кроме того, прямо в законе теперь закрепляется, что право гражданина Украины на выезд из Украины может быть временно ограничено во время военного положения. Ограничения могут устанавливаться решением Кабинета Министров или военным командованием в соответствии с указом Президента о введении военного положения.