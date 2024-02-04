Чи потрібні вам тейпи? Що таке тейпування та навіщо його використовують

Чи можна за допомогою тейпів прибрати живіт

Тейпування (кінезіологічне тейпування) - методика лікування та профілактики захворювань, що полягає в аплікації спеціальних еластичних стрічок (тейпів) поверх м'язів, суглобів і сухожиль, які потребують оздоровлення.

По суті, стрічки наносяться на певні ділянки тіла, які вимагають реабілітації або захисту від навантажень. Процес тейпування ґрунтується на мікровпливі на проблемну ділянку (з урахуванням локалізації зв'язкового апарату та розташування м'язів).

Кінезіо тейп є еластичною клейкою бавовняною (чи синтетичною) стрічкою, вкритою акриловим гіпоалергенним клейким шаром, який активізується від взаємодії з температурою тіла.

Професійне тейпування може бути достатньо ефективним, тоді як спроби приклеїти стрічки самостійно (без необхідного досвіду) можуть призвести до поглиблення проблеми зі зв'язками, м'язами чи опорно-руховим апаратом.

Раніше тейпування застосовували переважно у спортивній медицині, проте нині спеціалісти можуть накладати тейпи на ноги, коліна, стопи, спину, обличчя, верхні кінцівки, сідниці та навіть живіт.

Вважається, що тейпування проблемних зон сідниць, живота чи боків дозволить поліпшити тонус шкіри та м'язів, а також прискорити спалювання жиру, стимулювати лімфотік і циркуляцію крові.

Тейпування має робити спеціаліст (ілюстративне фото: freepik.com)

Які проблеми вирішує тейпування

Найпоширенішими тейпами є спортивні. Водночас все більшої популярності набувають медичні стрічки для відновлення опорно-рухового апарату, реабілітації після травм, лікування зв'язок чи розтягнутих м'язів.

Мануальні терапевти й масажисти також визнали кінезіотейпування своїм "помічником" для подвійного ефекту лікування.

Використовують цю методику й косметологи - "естетичне" (або "косметологічне") тейпування використовують для корекції форми обличчя, згладжування зморшок й усунення дряблості шкіри.

На думку медиків, тейпування можна використовувати для лікування:

забоїв м'яких тканин

розтягнень, підвивихів

епікондилітів ("ліктя тенісиста")

остеохондрозу хребта

постінсультної спастичності

ДЦП у дітей

плантарного фасціїту (п'яткової шпори)

тунельних синдромів

люмбаго (гострого болю або "прострілу" у нижній частині спини - попереку)

міозитів (запалення одного або декількох скелетних м'язів)

дорсопатії (процесів дистрофії, дегенерації чи деструкції міжхребцевих дисків)

больового синдрому (суглобів, спини, шиї)

пошкоджень зв'язок, м'язів, сухожиль

больових відчуттів при хондромаляції (витонченні, розм'якшенні чи подальшому поступовому руйнуванні суглобового хряща)

головного болю хронічного типу, запаморочень, тинітусу (шуму у вухах)

набряків ніг і поперекових болів у вагітних

захворювань і травм хребетного стовпа, суглобів

болів у плечі (плечелопаточного періартриту)

Тейпи можуть зарадити у різних ситуаціях (ілюстративне фото: freepik.com)

Крім того, метод кінезіотейпування можна використовувати:

якщо необхідно провести корекцію постави

для нормалізації м'язового тонусу

при млявих парезах (ослабленні довільних рухів, неповному паралічі якого-небудь м'язу, групи м'язів)

для відновлення амплітуди рухів

як профілактику від перевантажень, спортивних травм

для зміни положення деформованого суглоба і т.ін.

Вважається також, що тейпування може полегшити менструальні болі та болі при деяких хворобах шлунка.

У педіатрії кінезіотейпінг (мультитейпінг) застосовують під час розладів функціональної моторики.

Крім того, аплікації використовують для профілактики келоїдних рубців після операцій.

Насамкінець цю процедуру застосовують у косметичних цілях (тейпи на обличчя) і для моделювання фігури (тейпування для схуднення).

Кінезіотейпінг обличчя (ілюстративне фото: freepik.com)

Скільки триває ефект від тейпування

Ефект тейпування може варіюватися залежно від: типу стрічки, методики накладання та індивідуальних особливостей пацієнта. Здебільшого йдеться про:

підтримку м'язів та суглобів (додаткову підтримку та стабілізацію під час виконання фізичних активностей або під час відновлення після травми)

зменшення болю (в м'язах та суглобах)

покращення кровообігу та лімфотоку в тканинах

зменшення набряку та пришвидшення загоєння (після травми)

покращення позиції тіла та сприятливий вплив на функціональні відхилення (при патологічних станах)

Тейпування можна робити разово або курсом - в залежності від проблеми, яку потрібно вирішити.

Важливо, що ефект від кінезіотейпування настає практично одразу після накладання стрічок і триває цілодобово (строком до п'яти днів).

Впродовж цього часу аплікацію знімати не потрібно, адже дискомфорту зазвичай не виникає навіть за наявності контакту з водою.