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Українцям розказали, як пройти курс реабілітації безкоштовно: що для цього потрібно

Середа 17 січня 2024 20:01
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Українцям розказали, як пройти курс реабілітації безкоштовно: що для цього потрібно Фото: Кому доступна реабілітація (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Реабілітація залишається одним із основних напрямів Програми медичних гарантій у 2024 році.

Про те, кому доступна реабілітація в Україні, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Національну службу здоров'я України.

Як проходить реабілітація в Україні

Медична реабілітація передбачає стаціонарну або амбулаторну допомогу пацієнтам поза гострим періодом захворювання з метою відновлення або поліпшення здоров’я.

Якщо ви або ваші рідні потребують реабілітації в умовах стаціонару, потрібно звертатись у медичні заклади й реабілітаційні центри, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Якщо мова про реабілітацію без госпіталізації, потрібні заклади з договором за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах".

Що потрібно для безкоштовної реабілітації

Щоб отримати реабілітаційну допомогу в умовах стаціонару, потрібно мати е-направлення від лікуючого лікаря, у тому числі лікаря фізичної та реабілітаційної медицини.

Для реабілітації амбулаторно необхідне направлення або від сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, або від лікуючого.

На які умови можна розраховувати

  • реабілітаційне обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини, іншими спеціалістами і фахівцями з реабілітації;
  • складання індивідуального реабілітаційного плану та програми реабілітаційної терапії;
  • моніторинг клінічного стану й коригування реабілітаційного плану за потреби;
  • лабораторні та інструментальні обстеження;
  • консультації лікарів інших спеціальностей;
  • надання реабілітаційної допомоги одночасно за кількома напрямами;
  • цілодобовий медсестринський догляд;
  • психологічна допомога;
  • своєчасне знеболення на всіх етапах реабілітації;
  • лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
  • харчування в стаціонарних умовах.

Нагадаємо, що Кабмін розширив список установ, де можна отримати засоби реабілітації.

До речі, військові у Львові зможуть отримати безкоштовні абонементи на відвідування фітнес-залів.

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