Українцям розказали, як пройти курс реабілітації безкоштовно: що для цього потрібно
Реабілітація залишається одним із основних напрямів Програми медичних гарантій у 2024 році.
Про те, кому доступна реабілітація в Україні, пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Національну службу здоров'я України.
Як проходить реабілітація в Україні
Медична реабілітація передбачає стаціонарну або амбулаторну допомогу пацієнтам поза гострим періодом захворювання з метою відновлення або поліпшення здоров’я.
Якщо ви або ваші рідні потребують реабілітації в умовах стаціонару, потрібно звертатись у медичні заклади й реабілітаційні центри, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах".
Якщо мова про реабілітацію без госпіталізації, потрібні заклади з договором за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах".
Що потрібно для безкоштовної реабілітації
Щоб отримати реабілітаційну допомогу в умовах стаціонару, потрібно мати е-направлення від лікуючого лікаря, у тому числі лікаря фізичної та реабілітаційної медицини.
Для реабілітації амбулаторно необхідне направлення або від сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, або від лікуючого.
На які умови можна розраховувати
- реабілітаційне обстеження лікарем фізичної та реабілітаційної медицини, іншими спеціалістами і фахівцями з реабілітації;
- складання індивідуального реабілітаційного плану та програми реабілітаційної терапії;
- моніторинг клінічного стану й коригування реабілітаційного плану за потреби;
- лабораторні та інструментальні обстеження;
- консультації лікарів інших спеціальностей;
- надання реабілітаційної допомоги одночасно за кількома напрямами;
- цілодобовий медсестринський догляд;
- психологічна допомога;
- своєчасне знеболення на всіх етапах реабілітації;
- лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;
- харчування в стаціонарних умовах.
Нагадаємо, що Кабмін розширив список установ, де можна отримати засоби реабілітації.
До речі, військові у Львові зможуть отримати безкоштовні абонементи на відвідування фітнес-залів.