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Додаткові можливості. У МОЗ анонсували новації в реабілітації пацієнтів

Україна, Четвер 18 січня 2024 16:21
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Додаткові можливості. У МОЗ анонсували новації в реабілітації пацієнтів Фото: Реабілітація військових в Україні (Катерина Гончарова/РБК-Україна)
Автор: Катерина Гончарова

Військові проходять реабілітацію в Україні в межах загальної системи охорони здоров'я, як і всі інші пацієнти. Цього року функціонал реабілітації суттєво розширять і вдосконалять.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифровізації.

У червні минулого року в Україні вже цифровізували процес обліку реабілітаційних втручань, вдосконалили роботу мультидисциплінарних команд фахівців, які сформувалися і працюють з реабілітацією, розповіла заступниця міністра.

В таких командах є фізичні терапевти, ерготерапевти, інші фахівці. Вони фіксують дані про реабілітаційні втручання в електронній системі охорони здоров'я.

"Також з червня 2023 року в Україні запровадили функціонал індивідуального плану реабілітації, який теж ведуть в електронній системі охорони здоров'я з використанням міжнародного стандарту, який використовують у понад 150 країнах світу", – пояснила вона.

Цього року функціонал планують вдосконалити й розширити. Наприклад, з'явиться можливість фіксувати в системі призначення допоміжних засобів реабілітації.

"Це можуть бути, наприклад, протези, якщо вони потрібні пацієнту. В автоматичному режимі дані про таку потребу передаватимуть у Мінсоцполітики. А потім там вже мають організувати процес протезування і безпосередньо забезпечити людину протезом", – уточнила Марія Карчевич.

В Україні працює електронна система охорони здоров'я, де міститься електронна медична карта пацієнта. В неї планують додати більше цифрових рішень, щоб все більше даних було в електронному вигляді, а не в паперовому.

"А пацієнт, якщо йому потрібно, може запросити витяг. Тоді фахівець з реабілітації просто зробить цей витяг і роздрукує його в папері", – уточнила співрозмовниця.

Також у МОЗ розповіли деталі про реформу МСЕК. Ідея в тому, щоб повернути пацієнта до соціального життя, яке він мав раніше. А самі медико-соціальні експертні комісії мають перестати існувати, бо процес буде автоматизованим.

Крім того, цього року в Україні з'явиться можливість підписати декларацію з сімейним лікарем онлайн. Це один з кроків плану з цифровізації системи охорони здоров'я на поточний рік.

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