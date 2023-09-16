Чи потрібна українцям вища освіта? Що найбільше цікавить роботодавців

Чи потрібні дипломи

Згідно зі звітом LinkedIn, сьогодні роботодавці в описі вакансій почали рідше вказувати вимоги до освітнього рівня.

Таку тенденцію поділяють навіть ті компанії, які завжди мали суворі критерії добору працівників (IBM, Accenture, Dell, Bank of America, Google, Tesla тощо).

Керуючий директор LinkedIn Джош Графф зауважує, що "ступінь завжди буде критично важливим для певної роботи, але є низка захопливих можливостей та альтернативних шляхів для людей, які не навчалися в університеті".

Отже, дипломи нині потрібні далеко не кожній фірмі, компанії чи навіть корпорації.

Чому освіта втрачає "статус"

В епоху глобалізації роботодавців усе менше цікавлять дипломи. Дослідження LinkedIn підтверджує, що переміщення акцентів із дипломів на реальні компетенції - не примха, а необхідність.

Це пов'язано, насамперед:

зі значним зниженням якості освіти

з недостатньою кваліфікацією випускників

Зазначається, що таким гігантам як KPMG (міжнародна мережа незалежних фірм, які надають аудиторські, податкові та консультаційні послуги), PWC (PricewaterhouseCoopers - міжнародна мережа компаній, що пропонує професійні послуги у сфері менеджмент-консалтингу та аудиту) та Deloitte (Deloitte Touche Tohmatsu Limited - група компаній у сфері аудиторських та консалтингових послуг) довелося навіть запроваджувати додаткове навчання, щоб адаптувати новачків до роботи.

Експерти пов'язують зниження якості освіти з пандемією та віддаленим форматом навчання.

Проблема низької якості освіти напрочуд актуальна і для України, адже в умовах війни велика частина закладів освіти змушена перейти на дистанційний або змішаний формат навчання.

Українські дипломи за кордоном

Україна є членом кількох найважливіших конвенцій про рівнозначність документів, які підтверджують кваліфікацію та вчені звання - Гаазької та Лісабонської.

Країни, які підписали Лісабонську конвенцію, визнають документи про освіту громадян інших країн-членів.

У Гаазькій конвенції йдеться про спрощену процедуру легалізації документів.

Крім того, Україна підписала двосторонні угоди про визнання дипломів із Францією, Болгарією, В'єтнамом, Угорщиною, КНР, Польщею, Монголією, Румунією, Естонією, а також із багатьма країнами пострадянського простору.

Які навички цікавлять роботодавців

Future of Recruiting 2023 свідчить про те, що "золотим" стандартом найму вже найближчим часом може стати рекрутинг на основі реальних навичок, а не освітніх дипломів.

Сьогодні роботодавців, які шукають нових співробітників, перш за все цікавлять:

hard skills (здобуті вміння, знання та навички, необхідні для певної посади та конкретної роботи)

soft skills (особистісні характеристики, завдяки яким людина може успішно взаємодіяти в команді під час розв'язання будь-яких робочих питань і завдань)

Опитування показало, що 75% фахівців із підбору персоналу насамперед звертають увагу саме на конкретні навички кандидата.

У Великій Британії частка вакансій (розміщених на LinkedIn), де освіта не була обов'язковою умовою, за рік зросла на 90%. У США вимоги навіть про диплом бакалавра не містять 20% пропозицій про роботу.

Інше дослідження LinkedIn - Future of Work - свідчить про те, що 92% керівників компаній у США воліють бачити у своїй команді людей з такими якостями:

комунікабельність

гнучкість

самоконтроль

професійна етика

робота в команді

уміння проводити презентації

Отже, диплом дипломом, а без реальних знань, навичок і людських якостей, знайти роботу скоро стане фактично неможливо.