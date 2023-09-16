Нужно ли украинцам высшее образование? Что больше всего интересует работодателей

Нужны ли дипломы

Согласно отчету LinkedIn, сегодня работодатели в описании вакансий стали реже указывать требования к образовательному уровню.

Такую тенденцию разделяют даже те компании, которые всегда имели строгие критерии отбора работников (IBM, Accenture, Dell, Bank of America, Google, Tesla и т.д.).

Управляющий директор LinkedIn Джош Графф отмечает, что "степень всегда будет критически важна для определенной работы, но есть ряд увлекательных возможностей и альтернативных путей для людей, которые не учились в университете".

Следовательно, дипломы сейчас нужны далеко не каждой фирме, компании или даже корпорации.

Почему образование теряет "статус"

В эпоху глобализации работодателей все меньше интересуют дипломы. Исследование LinkedIn подтверждает, что перемещение акцентов с дипломов на реальные компетенции - не прихоть, а необходимость.

Это связано прежде всего:

со значительным снижением качества образования

с недостаточной квалификацией выпускников

Отмечается, что таким гигантам как KPMG (международная сеть независимых фирм, оказывающих аудиторские, налоговые и консультационные услуги), PWC (PricewaterhouseCoopers - международная сеть компаний, предлагающая профессиональные услуги в сфере менеджмент-консалтинга и аудита) и Deloitte (Deloitte Touche Tohmatsu Limited - группа компаний в сфере аудиторских и консалтинговых услуг) пришлось даже вводить дополнительное обучение, чтобы адаптировать новичков к работе.

Эксперты связывают снижение качества образования с пандемией и отдаленным форматом обучения.

Проблема низкого качества образования удивительно актуальна и для Украины, ведь в условиях войны большая часть учебных заведений вынуждена перейти на дистанционный или смешанный формат обучения.

Украинские дипломы за границей

Украина является членом нескольких важнейших конвенций о равнозначности документов, подтверждающих квалификацию и ученые звания - Гаагской и Лиссабонской.

Страны, подписавшие Лиссабонскую конвенцию, признают документы по образованию граждан других стран-членов.

В Гаагской конвенции говорится об упрощенной процедуре легализации документов.

Кроме того, Украина подписала двусторонние соглашения о признании дипломов с Францией, Болгарией, Вьетнамом, Венгрией, КНР, Польшей, Монголией, Румынией, Эстонией, а также со многими странами постсоветского пространства.

Какие навыки интересуют работодателей

Future of Recruiting 2023 свидетельствует о том, что "золотым" стандартом найма в ближайшее время может стать рекрутинг на основе реальных навыков, а не образовательных дипломов.

Сегодня работодателей, ищущих новых сотрудников, прежде всего интересуют:

hard skills (обретенные умения, знания и навыки, необходимые для определенной должности и конкретной работы)

soft skills (личностные характеристики, благодаря которым человек может успешно взаимодействовать в команде при решении любых рабочих вопросов и задач)

Опрос показал, что 75% специалистов по подбору персонала в первую очередь обращают внимание именно на конкретные навыки кандидата.

В Великобритании доля вакансий (опубликованных на LinkedIn), где образование не было обязательным условием, за год выросла на 90%. В США требования даже о дипломе бакалавра не содержат 20% предложений о работе.

Другое исследование LinkedIn - Future of Work - свидетельствует о том, что 92% руководителей компаний в США предпочитают видеть в своей команде людей с такими качествами:

коммуникабельность

гибкость

самоконтроль

профессиональная этика

работа в команде

умение проводить презентации

Следовательно, диплом дипломом, а без реальных знаний, навыков и человеческих качеств найти работу скоро станет фактически невозможно.