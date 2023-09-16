Нужно ли украинцам высшее образование? Что больше всего интересует работодателей

Многим из нас общество с самого детства вбивало в голову обязательную "истину" - чтобы хорошо жить в будущем и найти высокооплачиваемую работу, нужно учиться в школе на одни пятерки, поступить в университет на бюджет и получить высшее образование. Желательно - с "красным" дипломом.
Styler проанализировал отчет LinkedIn под названием Future of Recruiting 2023 и попытался разобраться, на что больше обращают внимание работодатели, а также нужно ли сегодня украинцам высшее образование вообще.
Согласно отчету LinkedIn, сегодня работодатели в описании вакансий стали реже указывать требования к образовательному уровню.
Такую тенденцию разделяют даже те компании, которые всегда имели строгие критерии отбора работников (IBM, Accenture, Dell, Bank of America, Google, Tesla и т.д.).
Управляющий директор LinkedIn Джош Графф отмечает, что "степень всегда будет критически важна для определенной работы, но есть ряд увлекательных возможностей и альтернативных путей для людей, которые не учились в университете".
Следовательно, дипломы сейчас нужны далеко не каждой фирме, компании или даже корпорации.
В эпоху глобализации работодателей все меньше интересуют дипломы. Исследование LinkedIn подтверждает, что перемещение акцентов с дипломов на реальные компетенции - не прихоть, а необходимость.
Это связано прежде всего:
Отмечается, что таким гигантам как KPMG (международная сеть независимых фирм, оказывающих аудиторские, налоговые и консультационные услуги), PWC (PricewaterhouseCoopers - международная сеть компаний, предлагающая профессиональные услуги в сфере менеджмент-консалтинга и аудита) и Deloitte (Deloitte Touche Tohmatsu Limited - группа компаний в сфере аудиторских и консалтинговых услуг) пришлось даже вводить дополнительное обучение, чтобы адаптировать новичков к работе.
Эксперты связывают снижение качества образования с пандемией и отдаленным форматом обучения.
Проблема низкого качества образования удивительно актуальна и для Украины, ведь в условиях войны большая часть учебных заведений вынуждена перейти на дистанционный или смешанный формат обучения.
Украина является членом нескольких важнейших конвенций о равнозначности документов, подтверждающих квалификацию и ученые звания - Гаагской и Лиссабонской.
Страны, подписавшие Лиссабонскую конвенцию, признают документы по образованию граждан других стран-членов.
В Гаагской конвенции говорится об упрощенной процедуре легализации документов.
Кроме того, Украина подписала двусторонние соглашения о признании дипломов с Францией, Болгарией, Вьетнамом, Венгрией, КНР, Польшей, Монголией, Румынией, Эстонией, а также со многими странами постсоветского пространства.
Future of Recruiting 2023 свидетельствует о том, что "золотым" стандартом найма в ближайшее время может стать рекрутинг на основе реальных навыков, а не образовательных дипломов.
Сегодня работодателей, ищущих новых сотрудников, прежде всего интересуют:
Опрос показал, что 75% специалистов по подбору персонала в первую очередь обращают внимание именно на конкретные навыки кандидата.
В Великобритании доля вакансий (опубликованных на LinkedIn), где образование не было обязательным условием, за год выросла на 90%. В США требования даже о дипломе бакалавра не содержат 20% предложений о работе.
Другое исследование LinkedIn - Future of Work - свидетельствует о том, что 92% руководителей компаний в США предпочитают видеть в своей команде людей с такими качествами:
Следовательно, диплом дипломом, а без реальных знаний, навыков и человеческих качеств найти работу скоро станет фактически невозможно.
Напомним, несколько ранее мы рассказывали, почему написание мотивационного письма при поступлении в ВУЗ имеет большое значение.
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