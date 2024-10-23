Нужен ли вообще крем вокруг глаз? Ответ лучших косметологов

Действительно ли вам нужен крем для глаз? В конце концов кремы для век небольшие, дорогие и имеют подобную консистенцию к обычным увлажняющим средствам для лица.

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Livestrong.

Действуют ли кремы для глаз?

Косметологи утверждают, что да - кремы работают. Нюанс в том, что не всем нужен крем под глаза, но людям, у которых есть определенные проблемы в этой зоне, они могут быть полезны.

По данным Американской академии дерматологии, продукты, созданные для зоны под глазами, например сыворотки для глаз, могут помочь снизить видимые признаки старения.

"Кремы для век, состоящие из клинически проверенных ингредиентов, действительно работают, а это значит, что они могут принести видимые преимущества коже", - рассказала доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка Блэр Мерфи-Роуз.

"Есть несколько разных проблем, которые можно решить с помощью различных активных и неактивных ингредиентов, начиная от усиления выработки коллагена до уменьшения застойных явлений в сосудах до наполнения и увлажнения для утаивания тонких морщин", - добавляет она.

Отличаются ли крема под глаза от обычного крема для лица?

Кремы для век могут содержать многие активные ингредиенты, которые содержатся в других продуктах по уходу за кожей, таких как сыворотки и увлажняющие средства, но насколько они могут отличаться?

Список ингредиентов похож на рецепт – он сообщает вам, что входит в состав конечного продукта, но не указывает, как он был сделан. Формула крема для век отличается от кремов для лица, потому что она предназначена для определенного участка кожи.

"Кожа вокруг глаз намного тоньше, суше и деликатнее, чем остальная кожа на лице. Поэтому кремы для век, как правило, более увлажняющие и не содержат раздражающих ингредиентов или содержат меньшую концентрацию", - говорит эксперт.

Тем не менее всегда разумно испытать небольшое количество на другом участке кожи, чтобы увидеть, как ваше тело реагирует на продукт, прежде чем испытать его на чувствительной коже у глаз.

Область вокруг глаз также менее подвержена высыпаниям, добавляет доктор Мерфи-Роуз. Это означает, что формулы крема для век могут быть более тяжелыми (такими как более увлажняющие), но все еще приемлемыми для тех, у кого обычно жирная или подверженная угрем кожа на остальном лице.

Правильно подобранный крем для век может помочь вам решить определенные проблемы, но эксперт говорит, что есть изменения в образе жизни, домашние средства и варианты профессионального лечения, также могут снизить отечность, осветить темные круги и сгладить тонкие морщинки.