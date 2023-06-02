Чи погіршиться зір, якщо читати при поганому світлі: розвіяно популярний міф

З дитинства усі чули від дорослих те, що якщо будемо читати при поганому освітленні - погіршиться зір. Однак, це поширений міф, адже науково обґрунтованих даних, що низька яскравість світла може погіршити зір, немає.
Про це розповіли на сторінці онлайн-платформи доказової медицини "Бережи себе" у Telegram.
За словами експертів, короткозорість через недостатню яскравість освітлення навряд чи розвинеться.
Однак, є люди, кому тривале перебування при тьмяному світлі може нашкодити, серед них:
Експерти кажуть, якщо немає таких проблем, то можна не хвилюватись, читання при тьмяному світлі або у сутінках не погіршить зір.
Очі можуть швидше втомлюватись, адже тривала робота в таких умовах може викликати розмитість зору, почервоніння, сухість очей та головний біль.
Однак, такі симптоми короткострокові. Вони зникнуть, якщо зробити невеличку перерву. Необхідно закрити на певний час очі і спокійно посидіти. Також можна зробити зарядку - після кожних 10 хвилин читання принаймні на 20 секунд переключати погляд удалечінь.
Важливо, якщо ви відчуваєте, що зір погіршився, то не призначайте собі самостійно вітаміни та краплі, а зверніться до лікаря.
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