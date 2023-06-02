Ухудшится ли зрение, если читать при плохом свете: развеян популярный миф

С детства все слышали от взрослых то, что если будем читать при плохом освещении - ухудшится зрение. Однако это распространенный миф, ведь научно обоснованных данных, что низкая яркость света может ухудшить зрение, нет.
Об этом рассказали на странице онлайн-платформы доказательной медицины "Бережи себе" в Telegram.
По словам экспертов, близорукость из-за недостаточной яркости освещения вряд ли разовьется.
Однако есть люди, кому длительное пребывание при тусклом свете может навредить, среди них:
Эксперты говорят, если нет таких проблем, то можно не волноваться, чтение при тусклом свете или в сумерках не ухудшит зрение.
Глаза могут быстрее уставать, ведь длительная работа в таких условиях может вызвать размытость зрения, красноту, сухость глаз и головную боль.
Однако такие симптомы краткосрочны. Они исчезнут, если совершить небольшой перерыв. Необходимо закрыть на время глаза и спокойно посидеть. Также можно сделать зарядку - после каждых 10 минут чтения по крайней мере на 20 секунд переключать взгляд вдаль.
Важно, если вы чувствуете, что зрение ухудшилось, то не назначайте себе самостоятельно витамины и капли, а обратитесь к врачу.
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