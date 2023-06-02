Ухудшится ли зрение, если читать при плохом свете: развеян популярный миф

Кому может навредить

По словам экспертов, близорукость из-за недостаточной яркости освещения вряд ли разовьется.

Однако есть люди, кому длительное пребывание при тусклом свете может навредить, среди них:

дети со склонностью к астигматизму, близорукости и т.д. (в том случае, если родители испытывают проблемы со зрением);

люди с прогрессирующей миопией;

те, у кого диагностирована глаукома.

Эксперты говорят, если нет таких проблем, то можно не волноваться, чтение при тусклом свете или в сумерках не ухудшит зрение.

Признаки того, что глаза устали

Глаза могут быстрее уставать, ведь длительная работа в таких условиях может вызвать размытость зрения, красноту, сухость глаз и головную боль.

Однако такие симптомы краткосрочны. Они исчезнут, если совершить небольшой перерыв. Необходимо закрыть на время глаза и спокойно посидеть. Также можно сделать зарядку - после каждых 10 минут чтения по крайней мере на 20 секунд переключать взгляд вдаль.

Важно, если вы чувствуете, что зрение ухудшилось, то не назначайте себе самостоятельно витамины и капли, а обратитесь к врачу.