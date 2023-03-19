Обязательно ли сдавать НМТ выпускникам, которые поступают в зарубежный университет

Для поступления в украинские высшие учебные заведения выпускники должны сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Однако является ли эта норма обязательной при поступлении в зарубежные вузы?

Нужно ли сдавать НМТ для поступления в загранучреждение

Выпускники, планирующие поступать в зарубежные вузы, должны выяснить все необходимые детали в конкретном заведении.

Вакуленко подчеркнула, что во многих странах берут во внимание результаты НМТ. Впрочем, это не является обязательным требованием во всех заведениях.

"Если вы вступаете в вуз за границей и не знаете, нужно ли вам сдавать НМТ, вы должны прежде всего выяснить это в соответствующем учебном заведении", - заявила эксперт.