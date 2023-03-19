ua ru
Вс, 19 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обязательно ли сдавать НМТ выпускникам, которые поступают в зарубежный университет

Новина українською →
Воскресенье 19 марта 2023 09:35
Обязательно ли сдавать НМТ выпускникам, которые поступают в зарубежный университет Что нужно знать об НМТ (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Для поступления в украинские высшие учебные заведения выпускники должны сдать национальный мультипредметный тест (НМТ). Однако является ли эта норма обязательной при поступлении в зарубежные вузы?

Этот вопрос разъяснила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко на YouTube канале центра.

Нужно ли сдавать НМТ для поступления в загранучреждение

Выпускники, планирующие поступать в зарубежные вузы, должны выяснить все необходимые детали в конкретном заведении.

Вакуленко подчеркнула, что во многих странах берут во внимание результаты НМТ. Впрочем, это не является обязательным требованием во всех заведениях.

"Если вы вступаете в вуз за границей и не знаете, нужно ли вам сдавать НМТ, вы должны прежде всего выяснить это в соответствующем учебном заведении", - заявила эксперт.

Раньше мы делились рейтингом 10 лучших украинских университетов.

Читайте также о том, что обнародовали пробный вступительный тест по истории Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News