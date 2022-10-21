Чи обов'язково народити до 35? Гінеколог розказала правду про пізню вагітність

Деякі упередження кажуть, що народити дитину жінці треба до 35-ти років. Адже пізня вагітність і пологи мають ряд ризиків, в тому числі і розвитку генетичних аномалій. Але не все так критично.
Про це розповіла гінеколог Анна Ролдугіна.
Лікар вирішила розставити всі крапки над "і" в цій суперечливій темі. За словами гінеколога, народити здорову дитину після 35 років можна.
По-перше, кількість яйцеклітин, а відповідно і шанси завагітніти, з віком зменшуються. Тому, ймовірно, для зачаття треба буде більше "старатися".
По-друге, медичні дослідження підтверджують, що з віком зростає і ризик генетичних патологій у плода. Ближче до 40 років, наприклад, ризик розвитку Синдрому Дауна в 7-9 разів вище. Одна з основних причин, що в цьому віці хронічні захворювання і знижується відсоток яйцеклітин, які генетично в нормі.
По-третє, більш складним може бути і процес відновлення після пологів.
"Але однозначно немає жодних категоричних рекомендацій, які б говорили про те, що треба народити до 35 років", - вважає доктор Ролдугіна.
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"Головне - це ваше бажання, позитивний настрій та серйозний підхід. Тоді вагітність справді буде на радість", - додала медик.
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