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Обязательно ли родить до 35? Гинеколог рассказала правду о поздней беременности

Фото: В каком возрасте лучше рожать ребенка (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые предубеждения говорят, что родить ребенка женщине нужно до 35 лет. Ведь поздняя беременность и роды имеют ряд рисков, в том числе и развития генетических аномалий. Но не все так критично.

Об этом рассказала гинеколог Анна Ролдугина.

Врач решила расставить все точки над "i" в этой противоречивой теме. По словам гинеколога, родить здорового ребенка после 35 лет можно.

Откуда тогда информация о нежелательной беременности в "позднем" возрасте?

Во-первых, количество яйцеклеток, а соответственно и шансы забеременеть, с возрастом уменьшаются. Поэтому, вероятно, для зачатия нужно будет больше "стараться".

Во-вторых, медицинские исследования подтверждают, что с возрастом возрастает и риск генетических патологий у плода. Ближе к 40 годам, например, риск развития Синдрома Дауна в 7-9 раз выше. Одна из основных причин, что в этом возрасте хронические заболевания и снижается процент яйцеклеток, генетически в норме.

В третьих, более сложным может быть и процесс восстановления после родов.

"Но однозначно нет никаких категорических рекомендаций, которые бы говорили о том, что надо родить до 35 лет", – считает доктор Ролдугина.

Как подготовить себя к беременности после 35 лет?

Пройдите следующие обследования:

  • биохимический анализ крови;
  • проверьте щитовидную железу и сдайте кровь на гормоны;
  • произведите скрининг инфекций, передаваемых половым путем;
  • запланируйте визит к врачу-генетику.

"Главное – это ваше желание, позитивный настрой и серьезный подход. Тогда беременность действительно будет на радость", – добавила медик.

Раньше мы писали,как определить пол ребенка без УЗИ.

Также читайте, что может означать положительный тест на беременность, если вы не беременны.

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