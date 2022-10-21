Обязательно ли родить до 35? Гинеколог рассказала правду о поздней беременности
Некоторые предубеждения говорят, что родить ребенка женщине нужно до 35 лет. Ведь поздняя беременность и роды имеют ряд рисков, в том числе и развития генетических аномалий. Но не все так критично.
Об этом рассказала гинеколог Анна Ролдугина.
Врач решила расставить все точки над "i" в этой противоречивой теме. По словам гинеколога, родить здорового ребенка после 35 лет можно.
Откуда тогда информация о нежелательной беременности в "позднем" возрасте?
Во-первых, количество яйцеклеток, а соответственно и шансы забеременеть, с возрастом уменьшаются. Поэтому, вероятно, для зачатия нужно будет больше "стараться".
Во-вторых, медицинские исследования подтверждают, что с возрастом возрастает и риск генетических патологий у плода. Ближе к 40 годам, например, риск развития Синдрома Дауна в 7-9 раз выше. Одна из основных причин, что в этом возрасте хронические заболевания и снижается процент яйцеклеток, генетически в норме.
В третьих, более сложным может быть и процесс восстановления после родов.
"Но однозначно нет никаких категорических рекомендаций, которые бы говорили о том, что надо родить до 35 лет", – считает доктор Ролдугина.
Как подготовить себя к беременности после 35 лет?
Пройдите следующие обследования:
- биохимический анализ крови;
- проверьте щитовидную железу и сдайте кровь на гормоны;
- произведите скрининг инфекций, передаваемых половым путем;
- запланируйте визит к врачу-генетику.
"Главное – это ваше желание, позитивный настрой и серьезный подход. Тогда беременность действительно будет на радость", – добавила медик.
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