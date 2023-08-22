Чи обов'язково купувати однакові обручки нареченим на весілля: не всі знають

Які існують традиції

Обручку носять на безіменному пальці правої руки. Багато хто, особливо старші покоління, вважають, що обручки мають бути ідентичними. Нібито це гарантує щасливе подружнє життя.

Однак, у сучасному світі молодь не приділяє увагу прикметам, тому існують такі варіанти вибору:

однакові - такий стиль підходить як для молодих дівчат, так і для зрілих жінок, додаючи образу стриманої вишуканості

схожі - чудове рішення для молодят, які бажають дотриматися формальних норм і традицій. Зараз є багато дизайнів - унікальні візерунки та наявність або відсутність каменів

різні - часто такі обручки обирають пари, які хочуть виділитися. Для таких людей важливим є збереження своєї індивідуальності

Правила вибору різних обручок

Такі обручки можуть відрізнятися за стилем, але бажано, щоб вони були виготовлені з одного металу. І навпаки: обручки можуть мати однаковий стиль, але бути виготовлені з різних матеріалів.

Якщо чоловік обирає масивну каблучку, наречена може вибрати більш витончену й оригінальну. Важливо тільки, щоб обидві прикраси були схожої форми або з одного металу.

Якщо наречена віддає перевагу каблучці з діамантовою доріжкою, нареченому краще підшукати відповідну модель у каталозі, де представлені чоловічі обручки з одним діамантом. При цьому камені в обох каблучках повинні збігатися за кольором.

Який метал обрати

Кращим вважається золотий метал. Здавна золото було символом достатку та фінансового благополуччя, а срібло - захистом від нечисті і негативної енергетики.

До того ж на каблучках можна зробити незвичне гравіювання у вигляді спільної дати або фрази: у нареченої буде початок, а у нареченого - продовження. Можна також використовувати знак у вигляді сердечка.