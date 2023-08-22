Обязательно ли покупать одинаковые кольца новобрачным на свадьбу: не все знают

Какие существуют традиции

Обручальное кольцо носят на безымянном пальце правой руки. Многие, особенно старшие поколения, считают, что кольца должны быть идентичными. Якобы это гарантирует счастливую супружескую жизнь.

Однако в современном мире молодежь не уделяет внимание приметам, поэтому существуют следующие варианты выбора:

одинаковые - такой стиль подходит как для молодых девушек, так и для зрелых женщин, придавая образу изысканности

похожие - прекрасное решение для молодоженов, желающих придерживаться формальных норм и традиций. Сейчас есть много дизайнов - уникальные узоры и наличие или отсутствие камней

разные - часто такие обручальные кольца выбирают пары, которые хотят выделиться. Для таких людей важно сохранение своей индивидуальности

Правила выбора разных обручальных колец

Такие кольца могут отличаться по стилю, но желательно, чтобы они были изготовлены из одного металла. И наоборот: обручальные кольца могут иметь одинаковый стиль, но быть изготовлены из разных материалов.

Если мужчина выбирает массивное кольцо, невеста может выбрать более утонченное и оригинальное. Важно только, чтобы оба украшения были похожей формы или из одного металла.

Если невеста предпочитает кольцо с бриллиантовой дорожкой, жениху лучше подыскать подходящую модель в каталоге, где представлены мужские кольца с одним бриллиантом. При этом камни в обоих кольцах должны совпадать по цвету.

Какой металл выбрать

Лучшим считается золотой металл. Издавна золото являлось символом достатка и финансового благополучия, а серебро - защитой от нечисти и отрицательной энергетики.

К тому же на кольцах можно сделать необычное гравирование в виде общей даты или фразы: у невесты будет начало, а у жениха - продолжение. Можно также использовать знак в виде сердечка.