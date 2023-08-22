Обязательно ли покупать одинаковые кольца новобрачным на свадьбу: не все знают

Важно, на каком бы изделии вы ни остановились, в конце концов только молодожены определяют, какие кольца сделают их счастливыми. Не столь важно, одинаковые у вас свадебные украшения или разные - любовь и долговечность брака зависят не от этого.
Обручальные кольца - важная часть свадебной церемонии. Однако следует знать, должны ли они быть одинаковыми у невесты и жены, или могут отличаться.
Можно ли, чтобы женское кольцо отличалось от мужского - читайте ниже.
Обручальное кольцо носят на безымянном пальце правой руки. Многие, особенно старшие поколения, считают, что кольца должны быть идентичными. Якобы это гарантирует счастливую супружескую жизнь.
Однако в современном мире молодежь не уделяет внимание приметам, поэтому существуют следующие варианты выбора:
Такие кольца могут отличаться по стилю, но желательно, чтобы они были изготовлены из одного металла. И наоборот: обручальные кольца могут иметь одинаковый стиль, но быть изготовлены из разных материалов.
Если мужчина выбирает массивное кольцо, невеста может выбрать более утонченное и оригинальное. Важно только, чтобы оба украшения были похожей формы или из одного металла.
Если невеста предпочитает кольцо с бриллиантовой дорожкой, жениху лучше подыскать подходящую модель в каталоге, где представлены мужские кольца с одним бриллиантом. При этом камни в обоих кольцах должны совпадать по цвету.
Лучшим считается золотой металл. Издавна золото являлось символом достатка и финансового благополучия, а серебро - защитой от нечисти и отрицательной энергетики.
К тому же на кольцах можно сделать необычное гравирование в виде общей даты или фразы: у невесты будет начало, а у жениха - продолжение. Можно также использовать знак в виде сердечка.
Важно, на каком бы изделии вы ни остановились, в конце концов только молодожены определяют, какие кольца сделают их счастливыми. Не столь важно, одинаковые у вас свадебные украшения или разные - любовь и долговечность брака зависят не от этого.
Раньше мы сообщали, как правильно носить обручальные кольца на руках.
Также читайте, как узнать точный размер кольца без примерки.