Як правильно носити обручки на руках: ці важливі факти ви могли не знати

Кільця мають дуже важливе значення для енергетики людини. При правильному носінні вони можуть принести їй удачу і навіть щастя, а ось неправильне носіння прикраси може спричинити неприємності або послабити сили.

Як правильно носити кільця та на яких пальцях – читайте у матеріалі нижче.

Будь-які кільця, які ви носите на руках – це талісмани та обереги. Також має значення, на якому пальці каблучку носити - адже кожен відповідає за певну планету.

Кільця можуть залучати невдачі, а можуть захищати від негативного впливу. А деякі посилюють позитивну енергетику та допомагають виконати ваше потаємне бажання.

Як правильно носити кільця

Вказівний палець. Він пов'язаний із планетою Юпітер, яка відповідає за владу. Кільце на вказівному пальці допомагає стати більш впевненим у собі та цілеспрямованим. Якщо ви хочете вибитися в лідери - одягніть обручку на цей палець.

Середній палець. Цей палець відповідає за планету Сатурн та родову пам'ять. На нього варто одягати фамільні прикраси, які вам дісталися у спадок. Це допоможе вам здобути силу духу і мудрість.

На цьому пальці носити обручки можуть сильні та вольові люди, які хочуть кардинально змінити своє життя.

Безіменний палець. Зазвичай на цьому пальці носять обручки. У багатьох країнах заведено міняти руку, якщо партнер помер. У нашій країні на правій руці носять обручку при шлюбі, на лівій - вдівці та вдови. У багатьох країнах Європи – навпаки.

Ще цей палець відповідає за успіх у суспільстві. Тому часто на цьому пальці можна побачити й інші персні – дорогі, з камінням.

Мізинець. Відповідає за планету Меркурій та стихію води. Кільце на цьому пальці допомагає розвивати інтелектуальну діяльність. На цьому пальці часто носять кільця творчі та товариські люди.

Великий палець. На цей палець варто одягати обручки людям сміливим і вольовим, тим, хто хоче посилити ці якості для досягнення амбітних цілей.

На яких пальцях обручки носити не можна

Мізинець. На цьому пальці не можна носити персні бізнесменам та дипломатам. Прикраса посилює негативні риси характеру та сильно заважає професійній діяльності.

Безіменний палець. Молодим жінкам і дівчатам, які не одружилися і не заручені, не варто одягати обручку на цей палець. Ця порада стосується і чоловіків. Кільце на цьому пальці заважає знайти гідного партнера та веде до невдач в особистих стосунках.

Середній палець. Не варто одягати на нього прикраси тим людям, чия сфера роботи пов'язана з розумовою працею. Кільце знижуватиме інтелект і заважатиме розвитку.

Вказівний палець. Сміливим та активним людям варто бути обережнішими з кільцями на цьому пальці. Вони стають більш замкнутими та нетовариськими.

Великий палець. Чарівність, товариськість та комунікабельність залежить від цього пальця. Якщо не хочете закрити "канали", не носите на ньому кільця.

Які кільця носити не можна

Існують обручки, які одягати на свої руки не варто. Наприклад, ви знайшли це кільце на вулиці або вам його просто так хтось віддав. Спочатку це кільце потрібно опустити на ніч у солону воду, а потім потримати над полум'ям свічки – це позбавить прикрасу від змови чи пристріту.

Кільця, які дісталися вам у спадок від мами, бабусі, хрещеної чи сестри – безпечні. Вони стають оберегом поколінь.

А от кільце свекрухи чи інших родичів чоловіка можуть завдати неприємностей, сварок у сім'ї. Не варто носити обручку двоюрідної сестри - може викликати проблеми зі здоров'ям.

Але найнебезпечніші кільця – це прикраси незнайомої людини або того, хто не є вашим кровним родичем – такі прикраси можуть залучити хвороби, горе та смуток.