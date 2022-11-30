Чи насправді корисно класти мед у гарячий чай? Хімік дав чітку відповідь

Усі страхи про мед у чаї пов'язані з тим, що в солодкому додатку утворюється речовина, яка має назву оксиметилфурфурол. Деякі давні дослідження стверджували, що він є потенційною отрутою та канцерогеном.

Але не все так страшно.

За словами науковця, оксиметилфурфурол утворюється при нагріванні цукрів. Це означає, що крім меду, він є в майже будь-якій термічно обробленій їжі.

Особливо це випічка, варення, джеми. Усе смажене, печене, варене та навіть сушене. Лідерами є солодкі грінки, обсмажена кава та чорнослив. А ще оксиметилфурфурол постійно утворюється в усіх цукровмісних продуктах і без нагрівання", - пояснює експерт.

Саме тому ця речовина міститься у фруктових соках, вині та меді. Чим довше зберігається такий продукт, тим більше в ньому цукру.

За останніми дослідженнями шкода оксиметилфурфуролу не була доведена взагалі. Тому додавати мед до напоїв, випічки та всюди, де ви його любите, цілком безпечно.

Головне - обирайте натуральний корисний мед і будьте здоровими.