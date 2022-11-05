9 лайфхаків про використання меду: про ці способи ви могли не знати

Натуральний нектарний і падевий мед не тільки має насичений смак, але й багатий на вуглеводи (фруктоза, глюкоза, сахароза), вітаміни, мінерали, амінокислоти. А ще - антибактеріальними та противірусними властивостями, через що нерідко мед застосовують при лікуванні опіків, ран, кашлю та діабету.

У яких ще ситуаціях мед стане чудовим помічником, пише Womans World .

Але також це "рідке золото" можна використовувати й для інших, менш очевидних випадків.

9 маловідомих способів використання меду у різних побутових ситуаціях:

Допомагає освіжити дихання

Якщо ополіскувач для рота і зубна паста раптом закінчилися, стане у пригоді цей дар природи. Достатньо змішати 1 столову ложку меду з 1 чашкою теплої води, потім прополоскати горло протягом 30 секунд. Рідину сплюньте, і тепер прополощіть рота просто водою.

Антисептичні речовини в меді допомагають знищити бактерії, що викликають зубний наліт, що псує дихання.

Щоб зняти свербіж після укусів комах

Якщо вас турбують укуси комах, для швидкого полегшення і позбавлення від сверблячки можна втерти невелику кількість меду в кожен укус.

Таке протизапальне заспокоює подразнену шкіру, і постійне бажання чесатися незабаром зникне.

Для посилення блиску волосся

Якщо ваше волосся стало сухим і схожим на солому, таку проблему теж допоможе вирішити цей дар природи. Потрібно змішати по 2 столові ложки меду та оливкової олії, потім підігріти в мікрохвильовці, і після - нанести на волосся. Оберніть голову рушником і зачекайте 30 хвилин, після чого змийте.

Кондиціонуючі речовини на основі меду та олії зволожують волосся, роблячи його більш блискучим.

Для лікування подряпин

Якщо ви подряпалися, можна замість мазей з антибіотиками застосувати мед, який має антибактеріальні властивості, допомагаючи вбивати мікроби, що можуть сприяти інфекції. Також він утримує молекули води, зберігаючи шкіру вологою та запобігаючи утворенню рубців.

Достатньо промити та висушити область з подряпиною, нанести тонкий шар меду та накрити пов'язкою.

Щоб усунути надмірну гостроту страви

Якщо приготований соус виявився набагато гострішим, ніж ви хотіли б, можна додати у блюдо ложку меду та трохи соку лайма.

Медовий цукор та лимонна кислота лайма разом знизять гостроту перцю, продукт стане м'якшим на смак.

Зняти проблему зі шлунком у собак, що об'їлися

Мед допоможе полегшити самопочуття у цуценят, які страждають від проблем зі шлунком після переїдання. Для цього слід взяти маленьку ложечку меду і дозвольте улюбленцю все злизати.

Солодкий продукт містить ферменти, що допомагають травленню, тому незабаром песику стане краще, і він повернеться до звичайного стану.

Щоб швидше заснути

Для вирішення проблеми безсоння можна просто з'їсти ложку меду перед сном.

Таке "рідке золото" містить триптофан, який викликає сонливість, що полегшує процес засинання.

Щоб свіжозрізані квіти довше красувалися у вазі

Для того, щоб гарний букет у вашому будинку довше зберігався і не в'янув протягом декількох днів, можна додавати у вазу по 1 столовій ложці меду та оцту щоразу при зміні води.

Цукор у меді забезпечує підживлення, а кислота в оцті знищує бактерії, що спричиняють в'янення.

Вигнати мурах з дому

Якщо вашим житлом марширують полчища мурах, таких непроханих гостей можна вигнати геть, використовуючи мед. Достатньо змішати його (1 столову ложку) з 2 чайними ложками бури, після чого помістити масу на невеликі шматочки картону і встановити в місцях, де шастають комахи.

Тут важливо враховувати, що подібне "частування" слід тримати подалі від домашніх тварин.