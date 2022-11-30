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Полезно ли класть мед в горячий чай? Химик дал четкий ответ

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Среда 30 ноября 2022 20:45
Полезно ли класть мед в горячий чай? Химик дал четкий ответ Можно ли класть мед в чай (фото: pixabay.com)
Автор: Юлия Гаюк

Зимой часто мы пьем горячий чай с медом для поддержания и улучшения работы иммунитета. Такую привычку нам привили еще наши родители, мол, это полезно и просто необходимо.

Однако существует убеждение, что в таком напитке появляется опасный канцероген.

Химик Глеб Репич дал четкий ответ на пользу на своей странице в Instagram.

Все страхи о меде в чае связаны с тем, что в сладком приложении образуется вещество, которое называется оксиметилфурфурол. Некоторые древние исследования утверждали, что он является потенциальным ядом и канцерогеном.

Но не все так ужасно.

По словам ученого, оксиметилфурфурол появляется при нагревании сахаров. Это значит, что помимо меда, он имеется в почти любой термически обработанной пище.

Особенно это выпечка, варенье, джемы. Все жареное, жареное, вареное и даже сушеное. Лидерами являются сладкие гренки, обжаренный кофе и чернослив. А еще оксиметилфурфурол постоянно появляется во всех сахаросодержащих продуктах и без нагрева", - объясняет эксперт.

Именно поэтому это вещество содержится в фруктовых соках, вине и меде. Чем дольше хранится такой продукт, тем больше сахара в нем.

По последним исследованиям вред оксиметилфурфурола не был доказан вообще. Поэтому добавлять мед в напитки, выпечки и всюду, где вы его любите, вполне безопасно.

Главное - выбирайте натуральный полезный мед и будьте здоровыми.

Кстати, мы уже рассказывали о том, как отличить настоящий мед от подделки.

А еще читайте о самых неожиданных лайфхаках использования меда.

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