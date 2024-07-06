Чи насправді голуби дурні? 6 популярних міфів про знайомих усім птахів

З голубів виходять погані батьки

Ці птахи, як правило, знаходять пару на все життя, а це означає, що для самця і самки дуже незвично розлучатися після того, як вони сформували зв'язок.

І це ще не все - самець голуба також сприяє будівництву гнізда і висиджування яєць. Крім того, він захищає свою сім'ю від зловмисників і всього, що загрожує їх добробуту.

Самці голубів також допомагають вигодовувати своїх дитинчат. Ці горді папи навіть можуть виробляти для своїх нащадків тип молока, який називається рослинним. Це дуже поживна рідина, що виробляється в їх дзьобі (у горловому мішку, де зберігається їжа).

Удача, коли на тебе какає голуб

Це важко довести чи спростувати з науковою точністю, але справа полягає в тому, що випорожнення будь-ким - це погано.

Дарма що голубиний послід не токсичний у невеликих кількостях, він може викликати серйозні, небезпечні для життя грибкові інфекції, якщо вдихати його часто. Такі висновки зробили у Департаменту громадської охорони здоров'я штату Іллінойс.

Голуби також переносять паразитів, які можуть передаватися людям через контакт з їхнім послідом.

Всі голуби - шпигуни

Попри те, що цей міф про голубів звучить як частина теорії змови, насправді він частково заснований на правді. Голуби використовувалися урядами та військовими по всьому світу протягом століть, і вони виявилися досить важливими в шпигунських операціях.

Наприклад, до широкого використання супутникових знімків голубів оснащували крихітними камерами та вони літали над ворожою територією під час навчань зі збору інформації.

Вони також широко використовувалися як поштарі - птахи передавали записки між військовими об'єктами навіть під час Другої світової війни. При цьому вкрай малоймовірно, що голуби, яких ви годуєте в місцевому парку, працюють під прикриттям на іноземний уряд.

Голуби священні

Знову ж таки, цей міф важко обговорювати раціонально, але голуби справді дуже часто з'являються у Святому Письмі та писаннях стародавнього світу. Незалежно від того, чи служать вони для жертвоприношення в єврейській традиції, чи як посланці Ноя в ковчезі, голуби відіграють центральну роль у багатьох релігіях.

Голуби часто уособлюють мир, чистоту, віру та вірність у численних культурах по всьому світу.

Всі голуби дуже схожі один на одного

Це, безумовно, помилкова думка про цих усюдисущих птахів. Голуби поширені в багатьох місцях по всьому світу, тому вони, як правило, зливаються з пейзажами. Але якщо придивитися, то можна побачити величезну різноманітність забарвлень і візерунків серед голубів.

Насправді у них існують десятки різних колірних варіацій, включаючи червоний, білий, синьо-чорний і сірий, згідно з даними Корнельської лабораторії орнітології.

Значна частина варіацій забарвлення голубів пов'язана з селекційним розведенням людьми, які заводили голубів заради пір'я.

Голуби дурні

Думка про те, що голуби дурні, дуже далека від істини. Ці птахи були предметом незліченних наукових досліджень протягом останніх кількох десятиліть і вважаються одними з найрозумніших істот на Землі.

Наприклад, голубів можна навчити виконувати складні дії та запам'ятовувати образи на кілька років. Вони навіть можуть впізнавати себе у відображеннях. Це те, чого зазвичай не можуть зробити коти, собаки та навіть немовлята.

Ймовірно, це пов'язано з тим, що голуби настільки поширені, що люди не віддають їм належного. Але вони насправді досить розумні і добре пристосовані до навколишнього середовища.