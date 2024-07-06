Чи насправді голуби дурні? 6 популярних міфів про знайомих усім птахів

Голуби завжди були оточені численними міфами та легендами, які передавалися з покоління в покоління. Пояснюється це тим, що птахи вже багато тисячоліть живуть поряд із людьми.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало список із 6 найпопулярніших міфів про голубів, які ви, можливо, вже чули.
Ці птахи, як правило, знаходять пару на все життя, а це означає, що для самця і самки дуже незвично розлучатися після того, як вони сформували зв'язок.
І це ще не все - самець голуба також сприяє будівництву гнізда і висиджування яєць. Крім того, він захищає свою сім'ю від зловмисників і всього, що загрожує їх добробуту.
Самці голубів також допомагають вигодовувати своїх дитинчат. Ці горді папи навіть можуть виробляти для своїх нащадків тип молока, який називається рослинним. Це дуже поживна рідина, що виробляється в їх дзьобі (у горловому мішку, де зберігається їжа).
Це важко довести чи спростувати з науковою точністю, але справа полягає в тому, що випорожнення будь-ким - це погано.
Дарма що голубиний послід не токсичний у невеликих кількостях, він може викликати серйозні, небезпечні для життя грибкові інфекції, якщо вдихати його часто. Такі висновки зробили у Департаменту громадської охорони здоров'я штату Іллінойс.
Голуби також переносять паразитів, які можуть передаватися людям через контакт з їхнім послідом.
Попри те, що цей міф про голубів звучить як частина теорії змови, насправді він частково заснований на правді. Голуби використовувалися урядами та військовими по всьому світу протягом століть, і вони виявилися досить важливими в шпигунських операціях.
Наприклад, до широкого використання супутникових знімків голубів оснащували крихітними камерами та вони літали над ворожою територією під час навчань зі збору інформації.
Вони також широко використовувалися як поштарі - птахи передавали записки між військовими об'єктами навіть під час Другої світової війни. При цьому вкрай малоймовірно, що голуби, яких ви годуєте в місцевому парку, працюють під прикриттям на іноземний уряд.
Знову ж таки, цей міф важко обговорювати раціонально, але голуби справді дуже часто з'являються у Святому Письмі та писаннях стародавнього світу. Незалежно від того, чи служать вони для жертвоприношення в єврейській традиції, чи як посланці Ноя в ковчезі, голуби відіграють центральну роль у багатьох релігіях.
Голуби часто уособлюють мир, чистоту, віру та вірність у численних культурах по всьому світу.
Це, безумовно, помилкова думка про цих усюдисущих птахів. Голуби поширені в багатьох місцях по всьому світу, тому вони, як правило, зливаються з пейзажами. Але якщо придивитися, то можна побачити величезну різноманітність забарвлень і візерунків серед голубів.
Насправді у них існують десятки різних колірних варіацій, включаючи червоний, білий, синьо-чорний і сірий, згідно з даними Корнельської лабораторії орнітології.
Значна частина варіацій забарвлення голубів пов'язана з селекційним розведенням людьми, які заводили голубів заради пір'я.
Думка про те, що голуби дурні, дуже далека від істини. Ці птахи були предметом незліченних наукових досліджень протягом останніх кількох десятиліть і вважаються одними з найрозумніших істот на Землі.
Наприклад, голубів можна навчити виконувати складні дії та запам'ятовувати образи на кілька років. Вони навіть можуть впізнавати себе у відображеннях. Це те, чого зазвичай не можуть зробити коти, собаки та навіть немовлята.
Ймовірно, це пов'язано з тим, що голуби настільки поширені, що люди не віддають їм належного. Але вони насправді досить розумні і добре пристосовані до навколишнього середовища.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: Animals How Stuff Works і Вікіпедія.