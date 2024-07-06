Действительно ли голуби глупые? 6 популярных мифов о знакомых всем птицам

Голуби всегда были окружены многочисленными мифами и легендами, передаваемыми из поколения в поколение. Объясняется это тем, что птицы уже многие тысячелетия живут рядом с людьми.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 6 самых популярных мифов о голубях, которые вы, возможно, уже слышали.
Эти птицы, как правило, находят пару на всю жизнь, а это значит, что для самца и самки очень необычно разводиться после того, как они сформировали связь.
И это еще не все - самец голубя также способствует строительству гнезда и высиживанию яиц. Кроме того, он защищает свою семью от злоумышленников и всего, что угрожает их благополучию.
Самцы голубей также помогают вскармливать своих детенышей. Эти гордые папы даже могут производить для своих отпрысков тип молока, который называется растительным. Это очень питательная жидкость, производимая в их клюве (в горловом мешке, где хранится еда).
Это трудно доказать или опровергнуть с научной точностью, но дело заключается в том, что опорожнение кем-либо - это плохо.
Хотя голубиный помет не токсичен в небольших количествах, он может вызвать серьезные, опасные для жизни грибковые инфекции, если вдыхать его часто. Такие выводы сделали в Департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс.
Голуби также переносят паразитов, которые могут передаваться людям через контакт с их пометом.
Несмотря на то, что этот миф о голубях звучит как часть теории заговора, на самом деле он частично основан на правде. Голуби использовались правительствами и военными по всему миру на протяжении веков, и они оказались достаточно важными в шпионских операциях.
Например, до широкого использования спутниковых снимков голубей оснащали крошечными камерами и они летали над вражеской территорией во время учений по сбору информации.
Они также широко использовались как почтальоны - птицы передавали записки между военными объектами даже во время Второй мировой войны. При этом очень маловероятно, что голуби, которых вы кормите в местном парке, работают под прикрытием на иностранное правительство.
Опять же этот миф трудно обсуждать рационально, но голуби действительно очень часто появляются в Священном Писании и писаниях древнего мира. Независимо от того, служат ли они для жертвоприношения в еврейской традиции или как посланники Ноя в ковчеге, голуби играют центральную роль во многих религиях.
Голуби часто олицетворяют мир, чистоту, веру и верность в многочисленных культурах по всему миру.
Это, безусловно, ошибочное мнение об этих вездесущих птицах. Голуби распространены во многих местах по всему миру, потому они, как правило, сливаются с пейзажами. Но если присмотреться, то можно увидеть огромное разнообразие расцветок и узоров среди голубей.
В действительности у них существуют десятки разных цветовых вариаций, включая красный, белый, сине-черный и серый, согласно данным Корнельской лаборатории орнитологии.
Значительная часть вариаций окраски голубей связана с селекционным разведением людьми, которые заводили голубей ради перьев.
Мысль о том, что голуби глупые, очень далека от истины. Эти птицы были предметом бесчисленных научных исследований за последние несколько десятилетий и считаются одними из самых умных существ на Земле.
К примеру, голубей можно научить выполнять сложные действия и запоминать образы на несколько лет. Они даже могут узнавать себя в отражениях. Это то, чего обычно не могут совершить кошки, собаки и даже младенцы.
Вероятно, это связано с тем, что голуби настолько распространены, что люди не отдают им должное. Но они действительно достаточно умны и хорошо приспособлены к окружающей среде.
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При написании материала были использованы источники: Animals How Stuff Works и Википедия.