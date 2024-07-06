Действительно ли голуби глупые? 6 популярных мифов о знакомых всем птицам

Из голубей выходят плохие родители

Эти птицы, как правило, находят пару на всю жизнь, а это значит, что для самца и самки очень необычно разводиться после того, как они сформировали связь.

И это еще не все - самец голубя также способствует строительству гнезда и высиживанию яиц. Кроме того, он защищает свою семью от злоумышленников и всего, что угрожает их благополучию.

Самцы голубей также помогают вскармливать своих детенышей. Эти гордые папы даже могут производить для своих отпрысков тип молока, который называется растительным. Это очень питательная жидкость, производимая в их клюве (в горловом мешке, где хранится еда).

Удача, когда на тебя какает голубь

Это трудно доказать или опровергнуть с научной точностью, но дело заключается в том, что опорожнение кем-либо - это плохо.

Хотя голубиный помет не токсичен в небольших количествах, он может вызвать серьезные, опасные для жизни грибковые инфекции, если вдыхать его часто. Такие выводы сделали в Департаменте общественного здравоохранения штата Иллинойс.

Голуби также переносят паразитов, которые могут передаваться людям через контакт с их пометом.

Все голуби - шпионы

Несмотря на то, что этот миф о голубях звучит как часть теории заговора, на самом деле он частично основан на правде. Голуби использовались правительствами и военными по всему миру на протяжении веков, и они оказались достаточно важными в шпионских операциях.

Например, до широкого использования спутниковых снимков голубей оснащали крошечными камерами и они летали над вражеской территорией во время учений по сбору информации.

Они также широко использовались как почтальоны - птицы передавали записки между военными объектами даже во время Второй мировой войны. При этом очень маловероятно, что голуби, которых вы кормите в местном парке, работают под прикрытием на иностранное правительство.

Голуби священны

Опять же этот миф трудно обсуждать рационально, но голуби действительно очень часто появляются в Священном Писании и писаниях древнего мира. Независимо от того, служат ли они для жертвоприношения в еврейской традиции или как посланники Ноя в ковчеге, голуби играют центральную роль во многих религиях.

Голуби часто олицетворяют мир, чистоту, веру и верность в многочисленных культурах по всему миру.

Все голуби очень похожи друг на друга

Это, безусловно, ошибочное мнение об этих вездесущих птицах. Голуби распространены во многих местах по всему миру, потому они, как правило, сливаются с пейзажами. Но если присмотреться, то можно увидеть огромное разнообразие расцветок и узоров среди голубей.

В действительности у них существуют десятки разных цветовых вариаций, включая красный, белый, сине-черный и серый, согласно данным Корнельской лаборатории орнитологии.

Значительная часть вариаций окраски голубей связана с селекционным разведением людьми, которые заводили голубей ради перьев.

Голуби глупые

Мысль о том, что голуби глупые, очень далека от истины. Эти птицы были предметом бесчисленных научных исследований за последние несколько десятилетий и считаются одними из самых умных существ на Земле.

К примеру, голубей можно научить выполнять сложные действия и запоминать образы на несколько лет. Они даже могут узнавать себя в отражениях. Это то, чего обычно не могут совершить кошки, собаки и даже младенцы.

Вероятно, это связано с тем, что голуби настолько распространены, что люди не отдают им должное. Но они действительно достаточно умны и хорошо приспособлены к окружающей среде.