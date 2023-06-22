Як перевести дитину в іншу школу: детальна інструкція

Через війну в Україні багато дітей змушені були покинути свої домівки та переїхати в безпечне місце. Причин, чому дитину доводиться переводити в іншу школу, може бути багато. Батькам важливо знати, які документи необхідно підготувати.

Про це повідомили на сайті Дія .

Детальна інструкція

Батькам спочатку потрібно обрати школу, в яку ходитиме дитина. Далі подати туди письмовий запит щодо можливості зарахування дитини, адже не кожна школа може мати вільні місця.

Запит можна скласти як у адміністрації школи або самостійно в довільній формі. У випадку другого варіанту слід передати заяву керівнику закладу освіти особисто.

Вже за п’ять робочих днів керівник школи має надати відповідь. Якщо вона буде позитивною, то у секретаря слід взяти довідку, яка засвідчує готовність школи взяти малюка.

Важливо дізнатись кінцевий термін подачі заяви про переведення та особової справи учня. Необхідно встигнути забрати документи з попередньої школи й подати їх в нову.

Що подати у попередню школу

До попередньої школи слід подати заяву та довідку-підтвердження про можливість зарахування з іншого закладу. Впродовж одного робочого дня керівник видасть наказ про відрахування та особову справу.

Разом з наказом та особовою справою потрібно забрати ще й медичну карту та табель.

Протягом 5 днів після отримання документів з попереднього закладу освіти подайте до нової школи заяву про зарахування та особову справу учня.

Наступного дня після отримання ваших документів наказ про зарахування учня до нової школи має бути виданий.

Перелік документів для першокласника

Для вступу дитини до першого класу у 2023 році батькам потрібно зібрати такі документи:

Паспорт громадянина України одного з батьків дитини або законних представників

Свідоцтво про народження дитини

Медична довідка про здоров’я за формою 086-1/0 від лікаря з печаткою (довідку можна оформити у лікаря, з яким підписано декларацію, або у найближчій приватній клініці)

Довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її представників - підходить печатка в паспорті одного з батьків або документ із ЦНАП

Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для дитини-ВПО).

Останній день прийому документів для зарахування у перший клас у 2023 році був 31 травня. З 1 по 15 червня проводилось жеребкування на вільні місця у школах. Його проводили, якщо місць менше, ніж подано першочергових заяв.